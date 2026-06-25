Szczere wyznanie Neymara, łapie za serce. "Płakałem w samotności"
Neymar, najlepszy strzelec w historii piłkarskiej reprezentacji Brazylii, nie krył wzruszenia z powrotu do niej po blisko trzyletniej przerwie. W środę grał od 76. minuty meczu ze Szkocją, na zakończenie fazy grupowej mundialu.
- Jestem bardzo szczęśliwy, że dostałem dziś szansę po prawie trzech latach nieobecności w reprezentacji Brazylii. Walczyłem, żeby tu być, żeby to wszystko przeżyć, jestem bardzo wzruszony - powiedział Neymar.
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- Bez wątpienia uważam to za jeden z najwspanialszych dni w mojej karierze. Gra dla "Selecao" to marzenie każdego chłopaka, a ja dostałem tę szansę. Poczułem dziś ogromną ulgę. Trochę się wzruszyłem i płakałem w samotności, bo to takie cudowne uczucie móc przeżyć to wszystko jeszcze raz. Dziękuję wszystkim brazylijskim kibicom, którzy mi kibicowali, a szczególnie mojej rodzinie i przyjaciołom - dodał.
34-letni Neymar wbiegł na boisko w Miami w końcówce meczu ze Szkocją, gdy Brazylijczycy prowadzili 3:0 i byli już pewni awansu do 1/16 finału.
Neymar zdobył dla reprezentacji Brazylii 79 bramek, o dwie więcej niż legendarny Pele, ale nie grał w barwach narodowych od października 2023 roku, kiedy uległ kontuzji kolana. Później również zmagał się z problemami zdrowotnymi, co uniemożliwiało mu regularne występy, ale w kwietniu wrócił do gry w brazylijskim Santosie.
U szczytu kariery był gwiazdą Barcelony. Z niej w 2017 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro, co nadal pozostaje rekordową kwotą.Przejdź na Polsatsport.pl