To koniec mundialu dla Czechów. Gospodarze turnieju wygrali grupę A

W pierwszej połowie kibice zgromadzeni na stadionie w Mexico City nie obejrzeli ani jednej bramki. Gospodarze, pewni awansu jeszcze przed rozpoczęciem spotkania, skupili się na defensywie i wyczekiwali swoich szans z kontrataku. Z kolei nasi południowi sąsiedzi stwarzali sobie więcej dogodnych sytuacji, jednak żadne z ich uderzeń nie powędrowało nawet w światło bramki strzeżonej przez Raula Rangela.

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W przerwie spotkania miejscowi kibice oficjalnie pożegnali wieloletniego bramkarza reprezentacji Meksyku, Guillermo Ochoę. 40-letni golkiper rozegrał w drużynie narodowej aż 154 mecze, a w trakcie trwającego mundialu ogłosił, że po mistrzostwach definitywnie zakończy reprezentacyjną karierę. W pamięci polskich kibiców zapisał się w szczególności na MŚ w Katarze, kiedy to obronił rzut karny egzekwowany przez Roberta Lewandowskiego.

Gospodarze wyszli na prowadzenie już 10 minut po rozpoczęciu drugiej części spotkania. W szybkim ataku świetnie odnalazł się Mateo Chavez Garcia, który po podaniu od Luisa Romo popędził prawą stroną boiska i po udanym dryblingu wygrał pojedynek sam na sam z bramkarzem.

Zaledwie sześć minut później na trybunach Estadio Banorte ponownie wybuchła wrzawa, ponieważ Meksyk strzelił swojego drugiego gola. Tym razem na listę strzelców wpisał się Julian Quinones, który wykorzystał nieporozumienie między obrońcą a bramkarzem rywali i, po nieudanym strzale Jorge Sancheza, wbił piłkę do pustej bramki.

W 78. minucie na murawie zameldował się Ochoa, dla którego jest to już szósty mundial w karierze. Z racji zapowiedzianego końca kariery reprezentacyjnej zmiana ta miała wymiar głównie symboliczny, lecz kibice zgromadzeni na stadionie w Mexico City powitali legendę gromkimi brawami.

W samej końcówce podopieczni Javiera Aguirre po raz kolejny zdołali podwyższyć prowadzenie. Kropkę nad "i" postawił Alvaro Fidalgo, który ustalił wynik spotkania na 3:0.

W rozgrywanym równolegle drugim meczu tej grupy Republika Południowej Afryki pokonała Koreę Południową 1:0. Taki rezultat oznacza, że zmagania w grupie A na pierwszym miejscu zakończył Meksyk, który wyprzedził RPA. Obie te ekipy zapewniły sobie bezpośredni awans do kolejnej fazy turnieju. Trzecia lokata przypadła Korei, która musi czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych spotkaniach, by przekonać się, czy awansuje z klasyfikacji najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Z mundialem pożegnali się natomiast Czesi.

Czechy - Meksyk 0:3 (0:0)

Bramki: Mateo Chavez Garcia 55, Julian Quinones 61, Alvaro Fidalgo 90+4.

Czechy: Matej Kovar - Tomas Holes [64. Tomas Soucek (87. Alexandr Sojka)], Robin Hranac, Ladislav Krejci - Vladimir Coufal, Michal Sadilek, Lukas Cerv (87. Tomas Chory), David Doudera - Pavel Sulc, Adam Hlozek (64. Patrik Schick), Denis Visinsky (56. Lukas Provod).

Meksyk: Raul Rangel (78. Guillermo Ochoa) - Jorge Sanchez, Israel Reyes, Cesar Montes, Mateo Chavez Garcia (78. Jesus Gallardo) - Gilberto Mora (72. Alvaro Fidalgo), Edson Alvarez, Luis Romo (63. Obed Vargas) - Roberto Alvarado, Guillermo Martinez Ayala (63. Santiago Gimenez), Julian Quinones.

Żółta kartka: Edson Alvarez.

Sędziował: Yael Falcon Perez (Argentyna).

ŁO, Polsat Sport