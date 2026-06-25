Tomasz Tomaszewski ocenił potencjał Igi Świątek. "To byłoby wielkie rozczarowanie"

- Mieliśmy już dużo sukcesów. Jędrzejowska w 1936 roku w finale, Agnieszka Radwańska w 2012 roku i przede wszystkim Iga Świątek w poprzednim roku, która sięgnęła po ten największy tytuł - wspominał Tomasz Tomaszewski.

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Obok broniącej tytułu Igi Świątek, w stawce singlowego Wimbledonu ujrzymy także Maję Chwalińską, Magdalenę Fręch, Magdę Linette, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. W deblu zagrają Alicja Rosolska, Katarzyna Piter oraz Jan Zieliński. W turnieju legend zmierzy się Agnieszka Radwańska.

- Mamy cztery dziewczyny i dwóch chłopaków, ale ja zawsze jestem ostrożny. Nie chcę pompować balonika, że będzie finał Świątek - Chwalińska i Hurkacz - Majchrzak. Tak nie będzie, to wiemy. Każdy wygrany mecz na Wimbledonie dla tenisisty to wielka rzecz. Jeśli Świątek przegra przed ćwierćfinałem, to będzie wielkie rozczarowanie. Jestem ciekaw, jak Chwalińska zagra na trawie. Forma Hurkacza jest pewną niewiadomą. Majchrzak mnie trochę zmartwił po wspaniałym turnieju w 's-Hertogenbosch, gdzie doszedł do finału, to już w Queens Club widać zmęczenie i obawiam się, czy nie ma jakiegoś problemu - spekulował komentator i ekspert Polsatu Sport.

Dziennikarz został zapytany przez Karolinę Szostak o ulubiony moment, związany z Wimbledonem.

- Najpiękniejsze wspomnienie to mecz Agnieszki Radwańskiej z Sereną Williams, wspólny komentarz z ojcem (przyp. red. Bohdanem Tomaszewskim). Wtedy Warszawa, Polska stanęła. Wszyscy mówili o tenisie, to był rekord, także u nas, w Polsacie Sport. To był niezapomniany moment - wyjawił Tomaszewski.

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