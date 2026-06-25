Tragedia na mundialu! Samochód wjechał w tłum
Samochód wjechał w grupę kibiców świętujących zwycięstwo piłkarzy Meksyku w mistrzostwach świata - poinformował w oświadczeniu urząd miasta Los Cabos. Do zdarzenia doszło w kurorcie turystycznym Cabo San Lucas.
Tragedia na mundialu! Samochód wjechał w tłum
"Według wstępnych informacji pojazd został otoczony przez grupę osób i z przyczyn, które zostaną ustalone przez właściwe organy, wjechał w tłum, raniąc kilka osób" - dodał urząd miasta.
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Piłkarze Meksyku wygrali w środę wieczorem lokalnego czasu na stołecznym Stadionie Azteków z Czechami 3:0, kończąc fazę grupową mistrzostw świata z kompletem trzech zwycięstw i bez straconej bramki.Przejdź na Polsatsport.pl
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