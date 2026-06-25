Tragedia na mundialu! Samochód wjechał w tłum

Piłka nożna

Samochód wjechał w grupę kibiców świętujących zwycięstwo piłkarzy Meksyku w mistrzostwach świata - poinformował w oświadczeniu urząd miasta Los Cabos. Do zdarzenia doszło w kurorcie turystycznym Cabo San Lucas.

Grupa kibiców Meksyku oglądająca mecz piłkarski, w tym osoba w masce luta libre i młody mężczyzna z dłońmi złożonymi przed twarzą.
fot. PAP/EPA
Tragedia na mundialu! Samochód wjechał w tłum

"Według wstępnych informacji pojazd został otoczony przez grupę osób i z przyczyn, które zostaną ustalone przez właściwe organy, wjechał w tłum, raniąc kilka osób" - dodał urząd miasta.

 

ZOBACZ TAKŻE: Spór o Neymara! Czy gwiazdor jest potrzebny Brazylijczykom?

 

Piłkarze Meksyku wygrali w środę wieczorem lokalnego czasu na stołecznym Stadionie Azteków z Czechami 3:0, kończąc fazę grupową mistrzostw świata z kompletem trzech zwycięstw i bez straconej bramki.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MEKSYKMISTRZOSTWA ŚWIATAMISTRZOSTWA ŚWIATA 2026MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Toluca - Los Angeles Galaxy. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 