Tragedia na mundialu! Samochód wjechał w tłum

"Według wstępnych informacji pojazd został otoczony przez grupę osób i z przyczyn, które zostaną ustalone przez właściwe organy, wjechał w tłum, raniąc kilka osób" - dodał urząd miasta.

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Piłkarze Meksyku wygrali w środę wieczorem lokalnego czasu na stołecznym Stadionie Azteków z Czechami 3:0, kończąc fazę grupową mistrzostw świata z kompletem trzech zwycięstw i bez straconej bramki.

PAP