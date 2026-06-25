Triumf Polaków w Gliwicach! Tylko jeden zespół w VNL pozostaje niepokonany

Biało-Czerwoni po pięciu meczach mają bilans trzech zwycięstw i dwóch porażek, w tabeli zgromadzili dziewięć punktów. W czwartek w Gliwicach zmierzą się z Turcją, w sobotę z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną.

Liderem w tabeli jest Japonia, jedyna niepokonana reprezentacja w tej edycji rozgrywek.

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Polacy po turnieju w Gliwicach zagrają jeszcze w Chicago (15-20 lipca). Tam ich przeciwnikami będą Bułgaria, Brazylia, Francja i USA.

Do turnieju finałowego, który drugi rok z rzędu zostanie rozegrany w Ningbo (29 lipca - 2 sierpnia), awansuje siedem najwyżej sklasyfikowanych zespołów po fazie grupowej, a także gospodarz.

PAP