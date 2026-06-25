Sprawili kolejną sensację! Siatkarze Ukrainy pewnie pokonali mistrzów świata

Ukraina notuje udany start w tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów. Na turnieju w Linyi pokonała 3:1 Chiny i 3:0 Kubę, a przegrała 0:3 z Japonią i 2:3 z Polską. Zmagania w Lublanie ukraińscy siatkarze rozpoczęli od sprawienia sporej niespodzianki, jaką była wygrana 3:1 w starciu z Brazylią.

Zobacz także: Sensacja w Lidze Narodów siatkarzy! Brazylia przegrała z Ukrainą

Pierwszy set konfrontacji Ukraińców z Italią przyniósł wyrównaną walkę obu zespołów. Początkowo przewagę mieli siatkarze Raula Lozano (9:7), a później Włosi odwrócili wynik (16:18). Ukraina lepiej rozegrała końcówkę od stanu 22:22, a ich wygraną 25:23 przypieczętował skutecznym atakiem Oleg Płotnicki.

Druga odsłona od początku toczyła się przy wyraźnej przewadze ukraińskich siatkarzy (8:3). Włosi złapali kontakt (13:12), ale rywale znów odskoczyli (20:14) i w końcówce kontrolowali sytuację. Dmytro Janczuk atakiem po bloku rywali ustalił wynik tej części meczu na 25:19.

W trzeciej partii reprezentanci Ukrainy nie zwalniali tempa (8:4). Mocno zmotywowany był gwiazdor Perugii Oleg Płotnicki, który chciał poprowadzić drużynę do zwycięstwa w starciu przeciwko kolegom z SuperLega - grał skutecznie i dołożył jeszcze asa (13:7). Punkt z zagrywki dołożył jeszcze Dmytro Janczuk (18:10) i Ukraina miała autostradę do wygranej. Przestrzelona zagrywka rywali dała im piłkę meczową (24:15), a Wasyl Tupczij zamknął mecz skutecznym atakiem (25:16).

Najwięcej punktów: Oleh Plotnytskyi (15), Dmytro Yanchuk (14), Vasyl Tupchii (14) – Ukraina; Mattia Bottolo (11) – Włochy. Kamil Rychlicki, nowy nabytek Aluron CMC Warty Zawiercie, wywalczył sześć oczek dla ekipy Italii. Ukraińcy mieli przewagę w ataku, lepiej punktowali zagrywką (5-1) oraz blokiem (8-3).

Ukraina – Włochy 3:0 (25:23, 25:19, 25:16)