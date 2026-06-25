Stany Zjednoczone wygrały z Iranem! Zacięta walka do końca

Robert MurawskiSiatkówka

Iran przegrał z USA 0:3 w meczu Ligi Narodów siatkarzy rozegranym we francuskim Orleanie. Spotkanie rozstrzygnęło się w trzech setach, ale nie brakowało w nim zaciętej walki i emocji, zwłaszcza w trzecim secie, w którym Irańczycy mieli trzy piłki setowe, ale przegrali 29:31. To piąte zwycięstwo Amerykanów w ich szóstym spotkaniu VNL 2026; reprezentacja Iranu ma odwrotny bilans meczów 1-5.

Drużyna siatkarzy w niebieskich strojach na boisku, jeden z nich krzyczy.
fot. FIVB
USA - Iran 3:0 w meczu Ligi Narodów.

Spotkanie lepiej rozpoczęli Amerykanie (4:8), ale siatkarze Iranu dogonili rywali (13:13). Gra się wyrównała, jednak w końcówce minimalną przewagę uzyskali siatkarze USA (19:21). Wygrali oni też kluczowe akcje seta, a ostatni punkt dał im błąd rywali - nadepnięcie linii dziewiątego metra podczas zagrywki (23:25).

 

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W drugiej odsłonie przewagę uzyskali siatkarze z Iranu (12:8), ale rywale odpowiedzieli serią wygranych akcji (12:15), gdy zagrywał Micah Christenson. Od tego momentu Amerykanie przejęli inicjatywę i nie pozwolili rywalom dojść do głosu. Wynik na 20:25 ustalił skutecznym atakiem Matthew Anderson.

 

Trzecia partia przyniosła wyrównaną rywalizację obu zespołów. Minimalną przewagę mieli siatkarze USA. Irańczycy trzymali kontakt z rywalami, a w końcówce wyrównali (20:20). Ali Haghparast skutecznym atakiem wywalczył piłkę setową, jednak Ethan Champlin doprowadził do gry na przewagi. W niej trzy piłki setowe miał Iran, a później cztery meczowe ekipa USA. W końcu Cole Hartke rozstrzygnął rywalizację skutecznym atakiem (29:31).

 

Skrót meczu Iran - USA:

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Najwięcej punktów: Ali Haghparast (16), Ali Hajipour (15), Morteza Sharifi (15) – Iran; Matthew Anderson (18), Cole Hartke (18), Ethan Champlin (11), Jeffrey Jendryk (10) – USA.

 

Iran – USA 0:3 (23:25, 20:25, 29:31)

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