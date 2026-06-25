Ważne słowa reprezentanta Polski. Sam przed tym przestrzegł

Siatkówka

Libero reprezentacji Polski siatkarzy Maksymilian Granieczny uważa, że Biało-Czerwoni muszą lepiej niż w meczu z Belgią, wygranym 3:2, prezentować się w początkowej fazie spotkań. W środę w Gliwicach odwrócili losy spotkania ze stanu 0:2.

Siatkarz w czerwonej koszulce z białymi wstawkami pochyla się, opierając ręce o siatkę, podczas meczu.
fot. AFP
Maksymilian Granieczny wskazał, co trzeba poprawić w grze Polaków

- Nie zawsze przecież będzie możliwość, aby odwrócić losy meczu, tak jak z Belgią. Na pewno jest dużo materiału do analizy – powiedział Granieczny.

 

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Jak przyznał, pierwsze spotkania gliwickiego turnieju pokazało, że reprezentanci Polski nie są jeszcze w optymalnej dyspozycji, a wahania formy uwypuklają się nawet w trakcie jednego meczu. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia w środę roztrwaniali nawet przewagę kilku punktów. Właśnie przez taki kryzys przegrali drugiego seta, a w czwartym zwyciężyli dopiero po grze na przewagi.

 

- Zdajemy sobie sprawę, że jest wiele rzeczy do poprawy - wskazał.

 

W czwartek Polacy rozegrają w Gliwicach mecz z Turkami. Granieczny nie chciał oceniać, czy jest to łatwiejszy, czy trudniejszy rywal niż Belgowie.

 

- Jak spojrzymy na mecze trwającej edycji Ligi Narodów, to nie ma drużyn gorszych czy lepszych. Nawet czołowe ekipy świata przegrywają z teoretycznie słabszymi. Przypomnę, że Belgia w zeszłym sezonie nie rywalizowała w LN, a w pierwszym turnieju obecnego cyklu wygrała dwa spotkania i prezentuje niezłą siatkówkę. To my musimy grać na odpowiednim poziomie i wówczas będziemy wygrywać. W przeciwnym razie każdy będzie mógł nas pokonać – podsumował Granieczny.

PAP
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