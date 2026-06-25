Wimbledon - czwarty dzień kwalifikacji. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online
Wimbledon 2026 jest kolejnym turniejem wielkoszlemowym w kalendarzu tenisowych imprez. Zanim jednak wystartuje główny turniej, rozegrane zostaną eliminacje. Gdzie oglądać czwarty dzień kwalifikacji do Wimbledonu? Sprawdź poniżej.
Czas na kolejny wielkoszlemowy turniej tenisowy. Po niesamowitych emocjach w Roland Garros 2026, czas na najbardziej prestiżowe oraz najstarsze zawody świata, a więc Wimbledon. Rywalizacja przenosi się na korty trawiaste. Tytułu u kobiet broni Iga Świątek.
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W czwartek w akcji zobaczymy m.in. Katarzynę Kawę, która w pierwszej rundzie kwalifikacji pokonała w dwóch setach Szwajcarkę Susan Bandecchi, a w drugiej – po trzech setach – Włoszkę Lucrezię Stefanini. Tym razem w decydującej rundzie eliminacji jej rywalką będzie Amerykanka Kayla Day.
Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.
Wimbledon - czwarty dzień kwalifikacji. Gdzie oglądać? Plan transmisji na 25.06
Transmisja czwartego dnia kwalifikacji do Wimbledonu od godziny 12:00 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl