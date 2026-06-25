Wimbledon to największy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Zanim jednak rozpoczną się główne zmagania, najpierw eliminacje.

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Po zwycięstwach nad Szwajcarką Susan Bandecchi (6:1, 6:3) oraz Włoszką Lucrezią Stefanini (6:4, 2:6, 6:2) Katarzyna Kawa poznała kolejną rywalkę. Na drodze zawodniczki pochodzącej z Krynicy-Zdroju stanie teraz Amerykanka Kayla Day. Jeśli Polka zwycięży, awansuje do głównej drabinki Wimbledonu.

33-latka zajmuje obecnie 121. miejsce w rankingu WTA, podczas gdy Amerykanka plasuje się na 138. pozycji.

Obie tenisistki mierzyły się ze sobą dotychczas dwa razy. W pierwszym pojedynku lepsza była Polka, która wygrała 2:1 w setach. W drugim spotkaniu zwyciężyła Amerykanka, pokonując Kawę 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Kayla Day na Polsatsport.pl.

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Transmisje wybranych meczów kwalifikacji oraz głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

IB, Polsat Sport