O zainteresowaniu europejskich klubów, a także amerykańskich uczelni usługami Szumerta mówiło się od dłuższego czasu. 20-latek był regularnie obserwowany podczas swoich występów w Orlenie Zastal Zielona Góra i swoją dobrą postawą przez cały sezon zapracował na transfer. W środowy wieczór jego transfer ogłosiła uczelnia Southern Methodist University.

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- Witamy w Dallas, Jakub - napisano w mediach społecznościowych ekipy SMA występującej w lidze NCAA.

Przenosiny do USA to szansa na kolejny krok w rozwoju 20-letniego koszykarza, który przed sezonem 2025/2026 trafił do Zielonej Góry z Arki Gdynia. Pod skrzydłami Arkadiusza Miłoszewskiego spisywał się na tyle dobrze, że został nawet powołany do pierwszej reprezentacji Polski. W zakończonym niedawno sezonie notował średnie 13,2 punkty czy 6,5 zbiórki na mecz.

Bardzo dobra gra zaowocowała statuetką dla Najlepszego Młodego Zawodnika ORLEN Basket Ligi sezonu 2025/2026, którą Szumert otrzymał na gali podsumowującej sezon PLK.

Swojego zawodnika pożegnali już Zielonogórzanie, którzy m. in. dzięki świetnej postawie Szumerta sięgnęli po srebrne medale mistrzostw Polski. "Szumi! To była dla nas ogromna duma i przyjemność móc oglądać Cię przez cały sezon walczącego na parkiecie w koszulce z naszym logo na piersi" - czytamy w mediach społecznościowych ekipy z województwa lubuskiego.

Zanim Szumert wyruszy za Atlantyk czeka go zgrupowanie reprezentacji Polski. Na początku lipca Polacy zmierzą się w eliminacjach MŚ z Austrią oraz Holandią.

psl, Polsat Sport