Zbigniew Boniek mocno o rewolucji! "Serce mi krwawi. Chaotyczne ruchy"

Zbigniew Boniek o Brazylii Carlo Ancelottiego

Michał Białoński, Polsat Sport: Mundial trwa już ponad dwa tygodnie. W ostatniej kolejce fazy grupowej mamy aż sześć meczów dziennie. Wszystko po to, by wysłać do domu 12 zespołów z czwartych miejsc i cztery z trzecich, z najgorszym bilansem. Nie sądzi pan, że ta formuła się nie sprawdziła?



Zbigniew Boniek: Nie. Weźmy przykład Haiti, który rozegrało heroiczny bój z Marokiem. Wprawdzie przegrali 2:4, wracają do domu, ale są szczęśliwi. Nie zapominajmy, że w, k finałach mundialu nie gra 48 najlepszych drużyn w rankingu FIFA, tylko 48 najlepszych drużyn z każdego kontynentu: 16 najlepszych z Europy, 10 – z Afryki itd.

Zgodzi się pan z uwagą, że Carlo Ancelotti ustabilizował Brazylię w obronie? Szkocja nie była w stanie zagrozić jej bramce.



Niby tak, ale wyciąganie wniosków po fazie grupowej to jest największy błąd. Carlo, według mnie, jest idealnym selekcjonerem. Dobrze żyje z piłkarzami, większość z nich dobrze zna, bo trenował ich w klubach. Poza tym, ma dobrą drużynę, co tu dużo mówić.

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Trzęsienie ziemi nastąpiło w Widzewie. Klub rozstał się z pełnomocnikiem zarządu ds. Sportu Dariuszem Adamczukiem, dyrektorem pionu sportowego Piotrem Burlikowskim oraz z koordynatorem ds. Rekrutacji Sławomirem Rafałowiczem. Na ich miejsce klub zatrudnił dyrektora pionu sportowego Łukasza Masłowskiego, dyrektora sportowego Artura Płatka oraz dyrektora skautingu i rekrutacji Piotra Kosiorowskiego. Jak pan to ocenia?



To jest poważny temat. Widzew jest klubem, który od marca 2025 r. ma nowego właściciela, pana Roberta Dobrzyckiego. Reżyserem filmu, którego odcinki do dzisiaj są kręcone, jest właśnie pan Dobrzycki. Nikt inny. Jeśli chodzi o pion sportowy, następuje wymiana trzeciego już garnituru.



W ciągu zaledwie 15 miesięcy.

Ale każdy ma do tego prawo. Przy czym umówmy się, szukanie kozłów ofiarnych, to jest typowe dla nas. W Widzewie jest za dużo chaosu i niepotrzebnych ruchów. Podkreślam, reżyserem filmu "Widzew do czerwca 2026 r." był pan Dobrzycki, podobnie jak on jest reżyserem kolejnego odcinka o Widzewie. Ma do tego prawo, bo jest właścicielem. Natomiast ten chaos, związany z zakładaniem już trzeciego garnituru, jest już znany. Widzew już to przecież przećwiczył. /Na początku wziął trenera Żeljko Sopicia i dyrektora sportowego Mindaugasa Nikoliciusa, których nigdy nie powinien zatrudnić.



Sopić szybko został wyrzucony, na jego miejsce zaangażowali Patryka Czubaka. Do Nikoliciusa dorzucili w październiku Adamczuka i Burlikowskiego. I to też nie zadziałało, bo Nikolicius został szybko wyrzucony. Trener Czubak wracał z wesela prywatnym samolotem, by dołączyć do zespołu. Niepotrzebny chaos, zamieszanie. Zamiast zostawić Czubaka do końca rundy jesiennej, wzięto na szybko Igora Jovicevicia. Same chaotyczne ruchy.



Ktoś za nie musi odpowiadać.



Oczywiście, pod zatrudnieniem Jovicevicia podpisał się Adamczuk. On się tego nie wstydził, powiedział, że to jest jego wybór. Finalnie okazało się, że nietrafiony.

Tak prawdę powiedziawszy, gdybym przeanalizował ruchy pana Adamczuka, to co od października zrobił w Widzewie: wziął Jovicevicia, zupełnie niepotrzebnie. Firmował też transfer Osmana Bukariego. W tym wypadku Adamczuka “na konia” wsadził Rafalski, do którego miał bezgraniczne zaufanie.



Widzew wyłożył na ten transfer pięć milionów euro, to rekord Ekstraklasy. Osman rozegrał osiem meczów, na razie nie błysnął, nie zdobył żadnej bramki. Czy pieniądze na ten transfer zostały zmarnowane?

Nie wiem. Ale wydanie tak wielkich pieniędzy nie zostało do dzisiaj uzasadnione. Co wcale nie znaczy, że Bukari nie może zacząć strzelać, ale na dzień dzisiejszy to transfer totalnie nieudany. I to są dwie rzeczy, które zrobił źle Adamczuk. Bo Emil Kornviq, Lukas Leragel, Christopher Cheng, Carlos Isaac to są zakupy, w których uczestniczył Adamczuk. Podobnie jak w wypadku sprowadzenia Wiśniewskiego, Drągowskiego i Kapuadiego. Ale jak się zaczął robić "dym", to układ sił w klubie się troszeczkę zmienił.



Słyszę czasami od niektórych krytyków, że Dobrzycki wyrzucił człowieka Bońka.

Chodzi o Piotra Burlikowskiego?

Tak. Ale brzmi to tak, że rola człowieka Bońka to jakaś ujma. Ja uważam, że jest to przywilej. Według mnie, Piotr Burlikowski jest jednym z najlepszych dyrektorów sportowych na polskim rynku. Oddany, solidny, uczciwy, pracowity, zna rynek piłkarzy. Oczywiście, to nie ja zatrudniłem w Widzewie Burlikowskiego. Gdy pan Robert Dobrzycki zapytał mnie o radę, mówiąc: "Potrzebuję do Widzewa Polaków, którzy znają się na piłce", odparłem: "Niech pan porozmawia z Burlikowskim". Później całą procedurę zatrudnienia, od a do z, zrobił pan Dobrzycki.



Tylko że Burlikowski nie miał przyjść do Widzewa jako dyrektor pionu sportowego, którą to funkcję piastuje obecnie Masłowski, tylko jako dyrektor sportowy. Poza tym, jak pan Dobrzycki go zatrudnił, to już nazajutrz okazało się, że w tym klubie jest Adamczuk i Rafalski. Czyli Burlikowski robił coś, co nie jest jego największą domeną.



Tak samo jak dziś panuje wielka euforia, bo do Widzewa przyszedł Masłowski. I bardzo dobrze, ja do niego nic nie mam. Ale Masłowski w Jagiellonii był znakomitym dyrektorem sportowym. Natomiast do Widzewa przyszedł na inną funkcję i ja tego nie rozumiem, dlaczego nie mógł zostać dyrektorem sportowym, tylko robi coś po raz pierwszy w życiu i dopiero przekonamy się, czy potrafi to wykonywać.



To prawda, bo dyrektorem sportowym został Artur Płatek. Może się okazać, że jest za dużo grzybów w tej zupie?

Ja uważam, że Masłowski powinien przyjść do Widzewa jako dyrektor sportowy. Został dyrektorem pionu sportowego, więc odpowiada za całą przestrzeń sportową klubu. Mamy nowy film, reżyserem jest pan Robert.

Ja wychowałem się w Widzewie, kocham ten klub. Można powiedzieć, że jestem legendą klubu. Od nas oczekuje się, abyśmy byli bezkrytyczni. Prawo krytyki rezerwuje się dla tych, którzy nic z Widzewem nie mają wspólnego, a jeśli już, to bardzo mało. Ja natomiast uważam, że robi się za dużo niepotrzebnego chaosu. Brakuje spokojnego, zaplanowanego działania.

Wrócę jeszcze na dwa zdania do Burlikowskiego.

Ponad 20 lat temu, gdy pracowałem jeszcze w krakowskiej "GW", tego fachowca chwalił ówczesny dyrektor sportowy Wisły Grzegorz Mielcarski. Mówił: "Gdzie byśmy nie pojechali na łowy talentów, to 'Burlik' już tam był i namawiał do przejścia do Korony Kielce".

Burlikowski miał bardzo duży udział w uratowaniu Widzewa przed degradacją do 1. ligi. Nikt inny jak on domagał się wcześniejszego wyrzucenia Jovicevicia i można to było zrobić już przed meczem z GKS-em Katowice w Pucharze Polski, a nie po tej porażce. Adamczuk bronił Jovicevicia, ale Burlikowski się uparł. Dzięki temu do misji ratunkowej przyszedł Aleksandar Vuković. Transfery Drągowskiego, Wiśniewskiego i Kapuadiego to jest również zasługa Burlikowskiego. Teoretycznie on tych transferów nie powinien robić, bo nie był odpowiedzialny za transfery, ale w związku z tym, że chciał klubowi przysłużyć się jak najlepiej, to zaangażował się również do tej misji, niemalże przekraczając swoje kompetencje.

Natomiast trójwładza w pionie sportowym klubu jest w ogóle niepotrzebna!

Rozmywa się odpowiedzialność?

Oczywiście. Widzew wziął Masłowskiego i bardzo dobrze, on jest dyrektorem sportowym od wielu lat. W Widzewie pracował przez krótki okres siedem lat temu. Pamiętam, jak na wiosnę 2019 r. zatrudnił trenera Jacka Paszulewicza, który okazał się być totalnym niewypałem. Ale to się zdarza, to jest normalne. Każdy, kto decyduje się na jakiś wybór, to myśli, że jest słuszny. Podobnie jest z panną młodą. Niektórzy z kim innym stoją na ślubnym kobiercu, a z kimś innym się rozwodzą. Pan Masłowski później był w Płocku itd. Znakomicie wywiązał się ze swej pracy w Białymstoku jako dyrektor sportowy. Tym bardziej nie rozumiem, dlaczego i do Widzewa nie przyszedł w tej roli.

Zbigniew Boniek: Trener Vuković siedzi na tykającej bombie

Niby nazwy stanowisk podobne, ale faktycznie dyrektorem sportowym jest pan Płatek.

Przykro mi to mówić, ale w tym nowym układzie trener Vuković siedzi na tykającej bombie. Vuković to jest przeporządny człowiek, ekspiłkarz, ma dobry charakter, ale ja uważam, że po dwóch porażkach, a one się mogą zdarzyć, jego pozycja nie będzie za bardzo komfortowa. Z prostego powodu: ten trener nie jest wyborem Masłowskiego.



Generalnie w Widzewie momenty euforii przeplatają się z momentami chaosu. Pamiętam słowa właściciela Dobrzyckiego z wywiadu: "Budujemy w Widzewie sekcję kobiecą, to jest długoletni projekt". Ale dzisiaj w Widzewie piłki kobiecej już nie ma. "Robimy wielką akademię Widzewa", ale akademii także już nie ma. Oczywiście, powstaje ośrodek treningowy, ale Piotrka Urbana odpowiadającego za akademię już nie ma. Właściciel ma do tego prawo, ja go nie krytykuję, ale jak patrzę na to z boku, to widzę dużo chaosu.



Wiele decyzji dowodzi, że pan Robert, który działa przecież w dobrej wierze, ma dobre intencje, czasami przepala pieniądze na niepotrzebne wydatki. Na razie, czy to się komuś podoba, czy nie, jak ja patrzę na Widzew, to widzę strasznie dużo chaosu. Widzew zawsze wyróżniał się widzewskim charakterem. A dzisiaj tegoż charakteru w tym Widzewie jest bardzo mało.

Chodzi o waleczność na boisku?

Bardziej o ludzi. Kiedyś Widzew budowali tacy ludzie jak Tadeusz Gapiński, który w klubie był na okrągło. Dziś rzeczywistość się zmieniła, klub także. Nie zmienia to faktu, że Widzewowi będę kibicował do końca życia. To jest mój klub, wespół z kolegami budowałem jego markę. Mało tego, gdy w 2004 r. trzeba było pomóc, bo Widzew spadł do 1. ligi, to przyszedł pan Boniek z jednym piłkarzem i w przeciągu roku wywalczyliśmy baraże, a w drugim weszliśmy do Ekstraklasy.

Ten piłkarz nazywał się Stefano Napoleoni. Pamiętam go dobrze.



Tak, o niego mi chodziło. Dziś patrzę na Widzew i dostrzegam kolejną wymianę garniturów. Dyrektorem był Adamczuk, który na rynku funkcjonuje od wielu lat, miewał momenty lepsze i gorsza. W Widzewie zrobił dwa błędy, że wziął Jovicevicia na trenera i zdecydował się na transfer Bukariego, co podpowiedział mu Rafałowicz, któremu ufał. Były sygnały ostrzegawcze: "Nie bierzcie go, to stracone pieniądze".

Podkreślam, Widzew musi działać planowo, a nie chaotycznie. Andiego Zeqiriego osobiście pojechał kupić właściciel klubu, prywatnym samolotem. Tymczasem od początku było wiadomo, że to nie jest piłkarz, jakiego potrzebuje Widzew, za to musi za niego płacić straszne pieniądze.

Cała najnowsza legenda o rozrzutności Widzewa wynika z dwóch-trzech nietrafionych zakupów. Bo oczywiście, ani Adamczuk, ani Burlikowski nie są odpowiedzialni za cały bałagan i chaos z lata ubiegłego roku. To była sprawka Nikoliciusa. Pamiętam, jak pan Dobrzycki zaprosił mnie na kawę w maju czy czerwcu ubiegłego roku. Usiedliśmy i mówię do niego tak: "Panie prezesie, pan jest właścicielem i robi pan, co chce. Ja bym jednak w życiu nie oddawał klubu w ręce zagranicznych trenerów i dyrektorów sportowych.



Nie uważał pan, że to trąci ksenofobią?



Komu jak komu, ale mi jej nigdy nie można zarzucać. Chodziło mi o coś zupełnie innego: Polak ma inne zobowiązania, funkcjonuje na rodzimym rynku przez całe życie, inaczej odbiera rzeczywistość, słyszy krytykę. Inni puszczają ją mimo uszu. Pan Dobrzycki zrobił, jak chciał. Ja bym nigdy w życiu nie wziął do klubu Zeqiriego, ani Bukariego. Gdybym ja w Widzewie coś podpowiadał, to nie byłoby takich pomyłek. Tak samo nigdy w życiu nie wziąłbym Jovicevicia, tylko trenera Czubaka zostawiłbym aż do zimy, a do tego czasu znalazłbym sobie trenera na stałe. Reżyserem nerwowego ruchu z Joviceviciem jest także pan Dobrzycki.

Może właściciel uczy się na błędach?



Pewne jest jedno: na razie nie widać jasnej koncepcji budowy klubu. Jest za dużo chaosu. Mi jest przykro o tym mówić jako byłemu piłkarzowi, ale tak na to patrzę. Dla mnie Widzew to jest chaos: chce kupić wszystkich najlepszych piłkarzy w Polsce, bo myśli, że to jest droga do sukcesu. Tymczasem nie! To jest droga do problemów.

Widać, że bolą pana kłopoty Widzewa.



Oczywiście. Powiem więcej, z wielkim zażenowaniem patrzę na tych co zacierają ręce, bo "wyrzucili człowieka Bońka". Dzisiaj jest wielki entuzjazm. Ale ten sam entuzjazm był, gdy Nikolicius, a po nim przyszedł Adamczuk z Rafałowiczem i do tego wzięli jeszcze Burlikowskiego. Wtedy też było trzech dyrektorów. O dwóch za dużo. Podobnie jest dzisiaj. Jeżeli właściciel miał ochotę zatrudnienia Masłowskiego w roli dyrektora sportowego, to on powinien odpowiadać za całą działkę, organizować sobie skauting. Tymczasem odpowiedzialność znowu się rozmywa. Nie jest łatwo funkcjonować w takim układzie.

Nie chciałbym, żeby się to ziściło, ale uważam Vuković siedzi na bombie.

Jest otoczony ludźmi, którzy go nie sprowadzali, nie postawili na niego?

Dokładnie, a czekanie, żeby trener przegrał dwa mecze, jest dla mnie smutne. Dziś jest wielki entuzjazm w Widzewie, bo wrócił Masłowski, do którego nic nie mam. Ale mało kto pamięta, że Masłowski już był i zatrudnił Paszulewicza, ogłaszając, że to dobry, młody, obiecujący trener. Rzeczywistość tego nie potwierdziła. Potem pan Masłowski miał okresy lepsze i gorsze, fantastyczny ten w Jagiellonii. Tak samo jest z trenerem. Jeśli rozpatrzy się jego karierę na przestrzeni 10-12 lat, to również są okresy lepsze i gorsze.

Dlatego nie myślmy, że jak przyjdzie Masłowski, w dodatku jeszcze w innej roli niż dyrektora sportowego, to się uzdrowi cała sytuacja. Jeśli się nie wyciągnie dobrych wniosków, to chaos będzie trwał, będzie go za dużo. A tam, gdzie rządzi chaos, tam trudno o wyniki.

Żeby zbudować dobrą drużynę, mocny klub, to trzeba się znać na piłce. Pan Dobrzycki jest człowiekiem bogatym, chce wydawać swoje pieniądze, tylko trzeba mieć to szczęście, żeby robić to z ludźmi, którzy się na tym znają. Fakt, że ktoś jest zamożny, nie oznacza, że musi się znać na wszystkim, a przecież to on decyduje o wszystkim, co się dzieje w Widzewie od marca ubiegłego roku.

Wielu zamożnych biznesmenów musiało się sparzyć na piłce, zanim wyciągnęli nauczkę i pojęli, że tu obowiązują inne reguły niż w klasycznym biznesie. Wystarczy wspomnieć Bogusława Cupiała, Zbigniewa Drzymałę, śp. Prof. Janusza Filipiaka, Józefa Wojciechowskiego.

Czy pana Cacka w Widzewie. Jest takie przysłowie: "Im ciszej jedziesz, tym dalej zajedziesz". Widzew o nim zapomniał i koniecznie chce być na pierwszych stronach gazet i portali. Tymczasem mi się wydaje, że lepiej by było tam trafić, gdy wespół z kibicami się wygrywa mecze. Po roku i trzech miesiącach wróciliśmy do punktu wyjścia. Dobrze pamiętam, jakie było rozdanie Nikolicius - Sopić. Litwin miał totalną władzę. Taką samą, jaką prawdopodobnie dzisiaj będzie miał Masłowski. Do czego to doprowadzi? Zobaczymy, Ja Widzewowi życzę jak najlepiej. W ostatnich dwóch latach nie przegapiłem żadnego jego meczu, nadal będę mu kibicował, jestem częścią wielkiego Widzewa. Natomiast widzę, że ten film ma dosyć nerwowe momenty na razie.



Z tym punktem wyjścia można by się zgodzić, ale milionów wydanych na Bukariego nikt już nie wróci Widzewowi.

Z tego co wiem, Bukari ma jakąś ofertę, Widzew się musi zastanowić, czy z niej skorzystać. Ja panu Dobrzyckiemu nigdy nie doradzałem. Gdybym to robił, to w Widzewie nie byłoby nie tylko Bukariergo, ale też Zeqiriego i Jovicevicia, a także Adamczuka i Burlikowskiego, tylko byłby jeden z nich. Dublowanie ról do niczego dobrego nie prowadzi. Przekonała się o tym Legia, w której przez rok byli Żewłakow z Bobiciem. Wystarczy jak jest jeden fachowiec, który ma swój sztab ludzi. Nad nim jest prezes klubu, a najwyżej jest właściciel.



Dziś serce mi krwawi, ale ma nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości kibice będą mieli więcej radości z powodu występów ukochanej drużyny. Forza Widzew!