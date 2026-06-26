Włosi górą w meczu z Brazylią. Zagrają z gospodarzami turnieju

W premierowym secie od razu swoje warunki gry narzucili Włosi. Doskonale w ataku spisywał się Mattia Bottolo, a kolejne punkty dokładał atakujący Alessandro Bovolenta. Po stronie Brazylijczyków piłki równo między swoich kolegów starał się rozdzielać Fernando. Zawodziło jednak przyjęcie, ale również i atak. W końcu set zakończył się wynikiem 19:25.

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W drugiej partii - zdecydowanie bardziej wyrównanej - Brazylijczycy odgryzali się przez ataki Darlana Souzy i Adriano, ale to wciąż było zbyt mało. Rozpędzeni Włosi mieli wszystko w swoich rękach, a szczególnie dobrze spisujący się Bottolo wypunktował rywala w samej końcówce.

Przełom przyszedł w trzecim secie, gdy za Darlana na dobre wszedł już Bryan, a Fernando miał wreszcie lidera w ataku. To sprawiło, że do gry włączył się również środek, a bezradny był w tej partii Bottolo. Wygrana 25:22 pozwoliła Brazylijczykom utrzymać się w grze i powrócić do walki o punkty w tym meczu.

W czwartej - i jak się okazało ostatniej - partii spotkania obie kadry szły równo aż do samego końca. Więcej zimnej krwi w końcówce okazali jednak Włosi. Od stanu 23:23 po bloku Judsona najpierw na zagrywkę poszedł Ricardo Lucarelli, który zdecydowanie się pomylił, a następnie po dłuższej akcji spotkanie zakończył Daniele Lavia. Tym samym podopieczni trenera Fernando De Giorgiego cieszyli się z wygranej.

Brazylia - Włochy 1:3 (19:25, 23:25, 25:22, 23:25)

PI, Polsat Sport