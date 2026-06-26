Iskra Kielce pogrążona w rozpaczy! Z nim klub osiągał historyczne sukcesy

Trener Czekała wywalczył z kielecką drużyną awans z klasy okręgowej A do III ligi, a następnie do II ligi, czyli ówczesne zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej. Z powodzeniem piastował funkcję szkoleniowca w latach 1966-1971. O jego śmierci poinformował klub.

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"Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Stefana Czekały - III w historii Trenera Iskry Kielce i przyjaciela Klubu." - napisano w mediach społecznościowych Industrii Kielce.

Czekała przez wiele lat pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach podstawowych oraz średnich. Działał jako sekretarz, a potem wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach. Był także trenerem piłkarek ręcznych MKS Żak Kielce, reprezentacji województwa kieleckiego w piłce ręcznej chłopców, która w 1973 roku, na III Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży, zdobyła brązowy medal.

"Msza Święta Żałobna odprawiona zostanie 30 czerwca (wtorek) o godzinie 12:00 w Kościele pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, po czym nastąpi odprowadzenie Drogiej nam Osoby na Cmentarz w Cedzynie. Rodzinnie i najbliższym Klub składa najszczersze wyrazy współczucia" - można było przeczytać w poście kieleckiego zespołu.

Czekała był również prezesem Okręgowego Związku Piłki Ręcznej w Kielcach. Otrzymał odznakę honorową Związku Piłki Ręcznej w Polsce, złotą odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego i Złoty Krzyż Zasługi.