Czekał na ratunek w lodowej szczelinie przez trzy dni. W końcu uratowała go lawina, nie helikopter

Najbliższa rodzina opłakiwała jego stratę i szykowała uroczystości pogrzebowe. Pożegnali go partnerzy ze wspinaczki. Eksperci nie dawali mu żadnych szans na przeżycie. Dawa Sherpa udowodnił jednak, że niemożliwe nie istnieje. Wykazał się hartem ducha i silną wolą przetrwania. Został odnaleziony po sześciu dniach i powoli wraca do zdrowia. Ratunek przyszedł z najmniej spodziewanej strony.

Nigdy wcześniej nie zdobył Mount Everestu

Dawa Sherpa z Nepalu nie był przygotowany do zdobywania szczytu Mount Everestu w trudnych warunkach. Na co dzień pracował jako kucharz w obozie Mount Everest Camp 2 dla firmy Himalayan Traverse Adventure. Z powodu braków kadrowych, poproszono go o zastępstwo. Choć nigdy wcześniej nie był na szczycie, to miał wspierać w tej drodze brytyjskiego alpinistę Chrisa Thrall.

Schodząc z Mount Everestu wpadł do szczeliny lodowej

Wspólnie z Thrallem i innymi członkami zespołu Dawa Sherpa wszedł na szczyt 29 maja 2026 roku. Następnie rozpoczęła się długa droga w dół, jednak kontakt z Nepalczykiem urwał się już kolejnego dnia schodzenia.

Thrall zaalarmował służby i zaczęły się poszukiwania zakrojone na szeroką skalę. Mało kto przypuszczał, jaki los spotkał Sherpę. Pozostawały domysły i strach. 57-latek wpadł do szczeliny lodowej w rejonie Khumbu Icefall i znalazł się w sytuacji bez wyjścia.

W rozmowie z agencją AFP powiedział: "Poślizgnąłem się i spadłem ze schodów, i utknąłem tam na dłuższy czas”. Na domiar złego jego telefon satelitarny oraz krótkofalówka były rozładowane.

Profesjonalne poszukiwania z helikopterem nie dawały nadziei

Kilkudniowe poszukiwania z użyciem helikoptera nie napawały optymizmem. Nie natrafiono na żaden trop wspinacza. Do tego w tzw. strefie śmierci Mount Everestu panowały bardzo trudne warunki. Nie dawało to zbyt wielu szans na przeżycie.

Najbliżsi rozpoczęli przygotowania do uroczystości pogrzebowych, opłakując utratę swojego męża i ojca. Oficjalnie kondolencje złożył też Chris Thrall, deklarując wsparcie finansowe i uruchomienie zbiórki na rzecz bliskich Dawy Sherpy.

Dawę Sherpę uratowała lawina

Sherpa w szczelinie lodowej spędził blisko trzy dni. Przy życiu utrzymywała go tęsknota za bliskimi, żucie lodu oraz jedzenie czekoladek i zamrożonej kawy, które znalazł w jednej z kieszeni stroju alpinistycznego. Jego trudne położenie potwierdzają słowa z rozmowy z dziennikarzem BBC, w których powiedział: "Nie wierzyłem, że przeżyję. Myślałem, że umrę”.



Nieoczekiwanie z pomocą zamiast helikoptera, przyszła lawina. Ta zwaliła do szczeliny śnieg, co umożliwiło mu wyjście. Później dotarł do liny i wzdłuż niej czołgał się do bazy ze złamaną kością udową, odzyskując nadzieję.



Odnalazł go Komitet Kontroli Zanieczyszczeń Sagarmatha (SPCC), podczas rutynowego sprzątania zboczy i okolic obozów na Mount Evereście. Miało to miejsce 4 czerwca przy obozie bazowym.

W skrajnie trudnym środowisku, bez pożywienia oraz dodatkowego tlenu przeżył aż 6 dni. Teraz przechodzi rekonwalescencję w szpitalu w Katmandu, leczony z powodu odmrożeń, silnego odwodnienia i złamania kości udowej.