Cztery złota olimpijskie i wciąż mu mało. 36-latek celuje w kolejne igrzyska

Gospodarzem 26. zimowych igrzysk w 2030 roku będą Alpy Francuskie. Ceremonia otwarcia odbędzie się 1 lutego, natomiast ogień olimpijski zgaśnie 17 lutego.

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Złote krążki olimpijskie Friedrich wywalczył w Pjongczangu w 2018 roku oraz cztery lata później w Pekinie, triumfując zarówno w dwójkach, jak i czwórkach. Z ostatnich igrzyska Mediolan-Cortina 2026 przywiózł dwa srebrne.

Długie lata dominował w rywalizacji o medale mistrzostw świata. Efekt to 13 złotych i dwa srebrne medale. Równie imponujący jest dorobek z mistrzostw Europy - pięć złotych, dwa srebrne i cztery brązowe.

Bogaty jest jego bilans startów w Pucharze świata. Trofeum zdobył w konkurencji dwójek cztery razy, a w czwórkach trzykrotnie. Zanim zaczął ścigać się w seniorach, trzykrotnie był mistrzem świata juniorów.

W pucharowym cyklu zadebiutował 21 stycznia 2012 roku w Sankt Moritz, nie kończąc zawodów. Pierwsze podium zaliczył 9 listopada 2012 roku, plasując się na najniższym jego stopniu w Lake Placid, natomiast pierwsze zwycięstwo odniósł w Altenbergu 5 stycznia 2013 roku.

Od 2017 roku rozpoczęła się dominacja Friedricha. Podczas czterech kolejnych imprez mistrzowskich, kolejno w Koenigssee w 2017 roku, Whistler w 2019 roku oraz Altenbergu w 2020 i 2021 roku okazywał się najlepszy zarówno w rywalizacji dwójek, jak i czwórek. 2019 rok przyniósł Niemcowi piąte kolejne złoto w konkurencji dwójek, co pozwoliło wyrównać rekordowe osiągnięcie włoskiego pilota Eugenio Montiego, który 5 tytułów z rzędu zdobył w latach 1957-1961.

PAP