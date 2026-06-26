Gdzie obejrzeć Diamentową Ligę w Paryżu?

Bukowiecka wystartuje w trzecim z rzędu mityngu Diamentowej Ligi. 10 czerwca w Oslo w biegu na 400 m uzyskała czas 50,34, a dziewięć dni później w Dausze - 50,12. Rekordzistka Polski w tym roku zajmuje 14. miejsce na światowej liście, ale sezon dopiero się rozkręca, a szczyt formy ma nadejść w sierpniu na mistrzostwa Europy w Birmingham, gdzie Bukowiecka będzie bronić tytułu.

ZOBACZ TAKŻE: Najlepszy rzut w tym roku! Fajdek czekał na to siedem lat

Rywalkami Polki w Paryżu będą reprezentantka Czech Lurdes Gloria Manuel - halowa mistrzyni świata, Holenderka Lieke Klaver - brązowa medalistka HMŚ w Toruniu, mistrzyni olimpijska Marileidy Paulino z Dominikany, Jamajka Stacey-Ann Williams, Kubanka Roxana Gomez, Irlandka Sharlene Mawdsley i Francuzka Isabelle Black.

W stolicy Francji odbędą dwa biegi eliminacyjne na 100 m przez płotki. Stawka jest bardzo mocna. Na liście startowej są m.in. aktualna i była mistrzyni świata - Nigeryjka Tobi Amusan i Amerykanka Kendra Harrison, złota i srebrna medalistka HMŚ w Toruniu - Bahamka Devynne Charlton i Holenderka Nadine Visser, mistrzyni świata Ditaji Kambundji ze Szwajcarii czy Francuzka Cyrena Samba-Mayela - mistrzyni Europy i wicemistrzyni olimpijska.

Najlepszym wynikiem Skrzyszowskiej w tym sezonie jest 12,61. Tak szybko pobiegła 7 czerwca w zawodach Halina Konopacka Classic w Warszawie. 25-latka goni rekord Polski, który od 1980 roku wynosi 12,36 i należy do Grażyny Rabsztyn. Dwa lata temu w szwajcarskim La Chaux-de-Fonds Skrzyszowska zbliżyła się do niego na 0,01 sekundy.

Andrejczyk jest rekordzistką Polski w rzucie oszczepem (71,40), ale daleko jej do życiowej formy. W tym sezonie jej najlepszy wynik to 62,78, więc w Paryżu raczej nie będzie walczyć o zwycięstwo. Faworytką jest Chinka Yan Ziyi, która w tym roku poprawiła rekord świata juniorek na 71,74. Ostatnio w dobrej formie są także Norweżka Sigrid Borge i Serbka Adriana Vilagos. W niedzielę wystąpi też utytułowana Japonka Haruka Kitaguchi - mistrzyni olimpijska z Paryża i Sara Kolak z Chorwacji, która 10 lat temu wygrała igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro.

Szwed Armand Duplantis 7 czerwca w Sztokholmie niespodziewanie został pokonany pierwszy raz od trzech lat. Rekordzista świata w skoku o tyczce nie uporał się z wysokością 5,90, którą zaliczył Amerykanin Kurtis Marschall. W Paryżu Duplantis chce udowodnić, że był to jedynie wypadek przy pracy. Jego głównym rywalem będzie wicemistrz świata Emanuil Karalis z Grecji.

W biegu na 100 m wystartuje pięciu sprinterów, którzy w tym sezonie łamali barierę 10 sekund - mistrz olimpijski Noah Lyles z USA, jego rodak Jordan Anthony, Włoch Marcell Jacobs, Kenijczyk Ferdinand Omanyala i Akani Simbine z RPA.

Transmisja Diamentowej Ligi w Paryżu w niedzielę w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:00.

KP, PAP