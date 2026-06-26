Dlatego Polska została światową potęgą! "Formacje klubowe"

Michał Białoński, Polsat Sport: Jest pan uczestnikiem trzech mundiali. Dziś Polski na nim nie ma, czego wszyscy żałujemy. Dlaczego tak się stało?



Marek Kusto, uczestnik MŚ 1974 r., 1978 r. i 1982 r.: Wiele przyczyn się na to złożyło, na całokształt polskiej piłki. Zresztą tendencja ta trwa od wielu lat. Efekt jest taki, że nie mamy wykonawców, którzy by byli w stanie poprawić rezultaty reprezentacji Polski, byśmy mogli nawiązać do wyników, jakie na MŚ osiągaliśmy w latach 70 i 80 XX wieku. Ale tamte sukcesy to już jest historia.



Piłka się zmieniła. Dowodzą tego obecne MŚ. Jak silne są reprezentacje niemal ze wszystkich kontynentów. Dawniej liczyła się tylko Europa i kilka krajów Ameryki Południowej. Obecny mundial pokazuje, jakimi zawodnikami trzeba dysponować, żeby sobie dawać radę z krajami Afryki czy Ameryki Południowej.



Czyli inni uciekli do przodu, a myśmy się cofnęli?



Może nie aż tak czarno bym to widział. Ekstraklasa się wzmacnia, zwłaszcza finansowo. Grają w niej coraz lepsi zawodnicy, jest się od kogo uczyć, młodzież ma się na kim wzorować. Z drugiej strony, młodzież wyjeżdża na Zachód dużo wcześniej niż za naszych czasów.



I zbyt często wraca z podkulonym ogonem. Czy te eskapady nie bywają przedwczesne, zanim zawodnik na dobre wzmocni się fizycznie?



To prawda, nie zawsze są gotowi fizycznie, przez to później wracają, żeby się odbudować.



Gdy pan wyjeżdżał do belgijskiego Beveren w 1982 r., miał pan 28 lat na karku.



Bo w czasach PRL-u nie dało się wcześniej wyjechać. Człowiek musiał mieć skończonych 28 lat. W tej chwili wyjeżdżają dużo młodsi, czasem w wieku juniorskim.



Najświeższy przykład to Kacper Urbański, który jako szesnastolatek zadebiutował w Bologni, w reprezentacji Polski błyszczał na Euro 2024, ale po nieudanej przygodzie w Monzy wrócił do kraju, właśnie rozstała się z nim Legia.



Podał pan jeden przykład, ale to dotyczy dziesiątki chłopaków.



Który z mundiali, w których pan uczestniczył ceni sobie najbardziej? Ten z 1974 r., na którym Polska była rewelacją, występując w roli kopciuszka? Gdyby nie gigantyczna ulewa i przegrany mecz na wodzie z RFN-em, być może awansowalibyśmy nawet do finału?



Warunki były niekorzystne dla obu drużyn. Niemcy okazali się lepsi o tę jedną bramkę, sprytniejsi w tamtym momencie. Jak by ten mecz przebiegał w innych warunkach? Tego się nigdy nie dowiemy.



Ale i tak to były dla nas mistrzostwa niesamowitych osiągnięć. Indywidualnych i drużynowych. Drużyna wypadła znakomicie, a indywidualnie Kaziu Deyna, Grzesiu Lato dali niesamowity popis. Cała drużyna wówczas była wspaniała. Każdy fan piłki wymieni jej skład jednym tchem. Myślę, że większy problem miałby z dzisiejszą reprezentacją, żeby błyskawicznie wymienić jej skład. Ale warunki się zmieniły. Dziś chłopcy przyjeżdżają na kadrę z różnych zakątków świata. Wtedy wszyscy znaliśmy się z ligi, graliśmy klubowymi formacjami, trener Górski umiał to wszystko wykorzystać. No był po prostu inny świat.



Zresztą inne drużyny też były oparte na zawodnikach z rodzimych lig: Holandia, Niemcy, itd. To była inna piłka, chociaż zdecydowania większość meczów była ciekawa i zacięta. Europa i Ameryka Południowa dominowały, a teraz piłka się otwarła na cały świat. Konkurencja jest potężna! Każdy walczy o swoje, o kontrakty. Dziś chłopaki funkcjonują w zupełnie innym świecie.



Piąte miejsce na świecie z 1978 r. Polska oceniła jako rozczarowanie. Dziś taki wynik wzięlibyśmy w ciemno. Jak pan wspomina mundial rozgrywany w Argentynie, gdzie rządziła junta generała Jorge Videli. Tam faktycznie wszystko było ułożone pod triumf gospodarzy?



My byliśmy odcięci od polityki, do nas informacje o juncie nie docierały. Zostaliśmy całkiem odseparowani od takich rzeczy. To co się działo w Hiszpanii czy Argentynie, czy w Niemczech nie dotykało zespołów biorących udział w rozgrywanych w tamtych krajach mundialach.



Panuje opinia, że do Argentyny wysłaliśmy jeszcze mocniejszy zespół niż w 1974 r. do RFN-u. Zgadza się pan z nią?



Być może szeroka kadra faktycznie była mocna, natomiast podstawowa "jedenastka", czy licząc z rezerwowymi "czternastka" podczas MŚ w Niemczech była bardzo mocna, wręcz żelazna i tam nawet nie było szans, żeby się wcisnąć. Wszyscy świetnie grali, byli zresztą zauważani przez cały świat.



Na każdej pozycji mieliśmy czołówkę światową.



Dokładnie tak. Obrońcy czy pomocnicy byli na listach światowych bardzo wysoko, znaleźli się na ustach całego świata, co w tamtych czasach nie było takie łatwe jak dzisiaj. A na obecnym mundialu na razie kończy się faza grupowa. Zobaczymy, co będzie dalej. Prawdziwa rywalizacja się dopiero zacznie od ćwierćfinałów.



Grzegorz Lato, grając tylko na trzech mundialach, zdobył 10 bramek, kolejnych siedem wypracował. Pod względem dorobku strzeleckiego Cristiano Ronaldo dogonił go dopiero teraz, rozgrywając szóste MŚ.



Proszę sobie też przeanalizować, z jakimi rywalami Grześkowi przyszło grać. Poza Haiti tam nie było żadnych słabeuszy, a i tak wykręcił taki wynik. Myśmy na MŚ nie mieli takich przeciwników jak Uzbekistan czy Republika Kongo, z którymi grała ostatnio Portugalia. Z takimi rywalami można się ustawić w szyku i strzelić po pięć-sześć bramek.



Dlatego mundial 1974 r. to był nasz potężny sukces. Mało kto się spodziewał, że Polska odegra tak wielką rolę i z tak dobrej strony się chłopaki pokażą.



A jak pan wspomina MŚ 1982 r. w Hiszpanii? U trenera Piechniczka rozegrał pan trzy mecze: grupowe remisy po 0-0 z Włochami i Kamerunem oraz półfinał z Italią, który przegraliśmy 0-2. Z pokolenia Orłów Górskiego, oprócz pana zostali: Grzegorz Lato, Władysław Żmuda i Andrzej Szarmach. Słynna już mieszanka rutyny z młodością zadziałała, zajęliśmy trzecie miejsce na świecie.



To prawda, mieliśmy grupę zawodników, która podołała zadaniu i zdobyła srebrny medal, jaki przyznawano wówczas za trzecie miejsce na świecie. Zresztą podobnie jak w 1974 r. Hiszpania też była dla nas potężnym sukcesem, tyle że zdobyliśmy medal MŚ już po raz drugi, a zawsze ten pierwszy jest wyjątkowy.



Nie sądzi pan, że w 1982 r. zrobiliście jeszcze większą niespodziankę niż osiem lat wcześniej? Przecież z powodu stanu wojennego w Polsce byliście izolowani na arenie międzynarodowej, trener Piechniczek był skazany na sparingi z drużynami klubowymi z Niemiec, Włoch i Francji, których siła nie była tak wielka jak reprezentacji narodowych.



To prawda, ale mieliśmy naprawdę mocny zespół. Większość zawodników rekrutowała się z drużyn, które dobrze sobie radziły w europejskich pucharach, pamiętali 1974 r. Byliśmy świadomi swojej wartości.



Wierzy pan w misję Jana Urbana w reprezentacji Polski? Trener Urban objął kadrę rok temu i szybko opanował kryzys, jaki wybuchł po odebraniu opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu.



Zadzieranie z Lewandowskim było błędem, to czołowy piłkarz. Nie ma o czym dyskutować. Ktoś może wytykać wiek Robertowi, który w sierpniu skończy dopiero 38 lat. MŚ pokazują, że główne role odgrywają oldboje: 39-letni Messi, 41-letni Ronaldo, 40-letni Modrić. O tych młodszych za dużo się nie mówi.



Pod tym względem świat zmienił się także w wielkim stopniu. Najstarszym piłkarzem na MŚ 1982 r. był 40-letni bramkarz Dino Zoff. Za wyjątkiem obrońcy Hondurasu Jose Bulnesa i Chrisa Nicolla z Anglii zawodnicy z pola nie przekraczali 35 lat. A dziś 41 lat nie stanowi problemu, by nadal błyszczeć w zawodowej piłce.



To prawda, ale średnia długości życia człowieka także wzrosła o ponad 10 lat. Przyczyniły się do tego dieta, medycyna, sposób bycia itd. Przede wszystkim także inne treningi, z monitorowanymi obciążeniami. Za moich czasów obowiązywała zasada: słabsza kość pęka i tyle.



Wisła Kraków wróciła do Ekstraklasy. Feta po awansie na Rynku była większa i bardziej spontaniczna niż po mistrzostwach Polski za czasów Cupiała. Na razie sprowadziła bramkarza Marcela Łubika i obrońcę Maxence'a Maisonneueve'a. Czego się należy spodziewać po wiślakach w krajowej elicie?



Sam jestem ciekaw tej rywalizacji. Na pewno Ekstraklasa bardzo się wzmacnia. Widać to po poziomie gry i zawodnikach, którzy zaczynają do nas przyjeżdżać. Rywalizacja jest potężna, myślę, że nasi podołają temu i nie zaczną szukać w wyjazdach szukać sensu życia, bycia piłkarskiego, tylko zechcą osiągnąć sukces tutaj, w barwach Wisły. A później dopiero, jeżeli ktoś ich zauważy, złoży propozycję, zdecydują się na wojaże. Teraz można grać wszędzie. Kwestia umiejętności. A to się musi przełożyć na reprezentację.