Dzień wolny w całym kraju! Tak Ekwador świętuje awans

Ekwador zajął co prawda trzecie miejsce w grupie E turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie, ale już wiadomo, że jego bilans - cztery punkty i 2-2 w bramkach - zapewni mu miejsce wśród czołowych 32 ekip. W fazie pucharowej ta drużyna zagra po raz drugi w historii, po 2006 roku, gdy w grupie okazała się lepsza m.in. od Polski, a rywalizowała wtedy też z Niemcami.

- To największe zwycięstwo Ekwadoru w historii mistrzostw świata - podsumował argentyński szkoleniowiec wygraną z czterokrotnymi triumfatorami mundialu.

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Charyzmatyczny 45-letni trener z rozwianymi blond włosami zwrócił na siebie uwagę swoim emocjonalnym zachowaniem. Po tym, jak Gonzalo Plata strzelił gola na 2:1 w 77. minucie spotkania w East Rutherford, wskoczył na ogrodzenie oddzielające boisko od trybun, by przytulić żonę i bliskich.

- Trzeba sobie zdawać sprawę, że życie przynosi chwile, którymi powinieneś cieszyć się z rodziną, mężem, matką, siostrą, przyjaciółmi. Mojego ojca już z nami nie ma, ale pewnie patrzy na to wszystko z góry. Takie chwile powinniśmy celebrować, wręcz napawać się nimi – zaznaczył Beccacece.

Wezwał Ekwador do "zjednoczenia się" wokół reprezentacji.

- Tu nie chodzi o mnie, ale o 19 milionów Ekwadorczyków, ile to dla nich znaczy. Proszę więc, pozwólcie im cieszyć się tą chwilą. Niech się radują, obejmują, piją piwo i świętują to historyczne zwycięstwo - wspomniał.

W odpowiedzi na jego słowa prezydent Ekwadoru, który oglądał sukces piłkarzy z trybun stadionu, ogłosił na piątek święto narodowe.

"Dziękuję zawodnikom i trenerowi, którzy pomimo krytyki, obelg i trudnych chwil wytrwali, podnieśli się i przynieśli tę ogromną radość całemu krajowi. Jutro będzie dzień wolny!" – napisał Noboa w portalu społecznościowym.

Wcześniej Ekwador przegrał z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0:1, a następnie zremisował 0:0 z debiutującym w imprezie tej rangi Curacao 0:0 i tylko zwycięstwo nad Niemcami prolongowało jego szanse na dalszy udział w MŚ.

- W piłce nożnej jest tak, że jednego dnia wygrywasz, następnego przegrywasz. Wcześniej nie byliśmy w piekle, jak teraz nie jesteśmy w niebie. Ważna jest równowaga, balans – zaznaczył Beccacece, który pracuje z kadrą Ekwadoru od 2024 roku.

W 1/16 finału ten zespół zmierzy się z jednym ze zwycięzców grup. Najlepszym wynikiem pozostaje 1/8 finału MŚ 20 lat temu.

- Ekwador nigdy nie dotarł do ćwierćfinału, więc to byłoby coś pięknego, prawda? Będziemy nad tym pracować, bo ta drużyna, ci ludzie, ten kraj na to zasługują – podsumował trener.

PAP