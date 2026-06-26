Ekspert wskazał największy problem Holendrów. To może być kluczowe

Reprezentacja Holandii na zakończenie fazy grupowej pokonała Tunezję 3:1. Po raz kolejny do siatki trafił Brian Brobbey, który strzelił już trzy gole podczas trwającego mundialu. Dzięki temu zwycięstwu Holendrzy wygrali grupę F. Powody do zadowolenia miał zatem selekcjoner Ronald Koeman.

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- Koeman był krytykowany - rozpoczął. - Był bardzo bezpieczny, a teraz jednak zmiana. Postawił na Summerville'a, który jest objawieniem mundialu, doszedł do tego majstersztyk z Brobbeyem. (...) To jest taki klasyczny, typowy napastnik - przyznał Jan de Zeeuw Junior w "Polsat Mundial Cast".

- Możliwe, że przez to, że będzie to jego (Koemana - przyp. red.) ostatnia praca, ostatni turniej i prawdopodobnie ostatnie mecze, trochę puściło. Wydaje mi się, że chce zrobić taki efektowny last dance - kontynuował o holenderskim trenerze.

De Zeeuw docenił analizę Bożydara Iwanowa, który dostrzegł asymetryczne ustawienie Holendrów. Ważną rolę odgrywa Dumfries, który ma dużo mniej zadań w defensywie i może skupić się na ataku bramki rywala.

- To jest pomysł na ich grę, tak samo mówił Ruud van Nistelrooy. Dumfries wrócił do formy, co jest kluczowe - przekazał.

Wyznał, że jednym z najbardziej krytykowanych piłkarzy jest Tijani Reijnders.

- Ma za sobą słaby sezon w Manchesterze City. Widać, że brakuje u niego tego rozegrania. Dodatkowo on nie jest typową "dziesiątką", a konsekwentnie musi grać na tej pozycji - oznajmił.

De Zeeuw uważa, że Holandia ma doskonały atak, natomiast wypunktował jej obronę. Nie ma złudzeń, że to może być decydujące.

- Świetnie to wygląda z przodu, ale Holandia ma duże dziury z tyłu. Jeżeli będzie tak grała, jak holenderski dziurawy ser, Marokańczycy wykorzystają to w następnym meczu. Jest kilka przemyśleń, Koeman nie był do końca zadowolony z tego meczu - podsumował.

Mecz 1/16 finału MŚ 2026 Holandia - Maroko zostanie rozegrany we wtorek 30 czerwca. Początek o godz. 03:00 czasu polskiego.

HP, Polsat Sport