Fala krytyki po meczu MŚ. "Najgorszy w historii"

Przed tym meczem Australia i Paragwaj miały trzy punkty. Równolegle toczyło się spotkanie Stanów Zjednoczonych z sześcioma "oczkami" i Turcją z zerowym dorobkiem. Gospodarze mundialu przegrali 2:3.

Taki wariant oznaczał, że Australii i Paragwajowi do pełni szczęścia wystarczał remis. Ekipa z Antypodów dzięki temu zajęła drugie miejsce ze względu na lepszy bilans bramkowy. Piłkarze z Ameryki Południowej musieli zadowolić się trzecią pozycją, ale cztery punkty prawdopodobnie wystarczą im do awansu.

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Obie drużyny miały świadomość powyższego scenariusza i nie kwapiły się do tego, aby strzelić zwycięskiego gola. Sytuacji podbramkowych nie brakowało, ale było widać brak animuszu u jednych i drugich. To nie umknęło uwadze kibiców i dziennikarzy.

"The Sun" nazwał to spotkanie "najgorszym w historii mistrzostw świata, a może nawet w historii... futbolu". Mówi się o jawnej "ustawce", która premiowała awansem jednych i drugich kosztem Turków.

Po tym wątpliwej jakości spotkaniu oberwało się także... FIFA, która poszerzyła mundial do 48 reprezentacji, co sprawia, że z ośmiu grup awans uzyskają też drużyny z trzecich miejsc. Dziennikarze podkreślają, że gdyby obowiązywały wcześniejsze zasady, Paragwaj musiałby walczyć o zwycięstwo. Podobny niesmak wywołał przed laty mecz Szwecja - Dania na Euro 2004 w Portugalii. Obu skandynawskim zespołom wystarczył remis w ostatniej kolejce, aby solidarnie wyrzucić z turnieju Italię. Tamto spotkanie zakończyło się jednak rezultatem 2:2.

Polsat Sport