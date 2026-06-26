Francja gromi w hicie! Koncert Dembele

Obie reprezentacje miały już zapewniony udział w fazie pucharowej przed tym meczem. Stawką było pierwsze miejsce w grupie.

Przez wielu ekspertów, kibiców oraz dziennikarzy to spotkanie było zapowiadane jako pojedynek dwóch wielkich napastników - Kyliana Mbappe oraz Erlinga Haalanda. Obaj w dwóch pierwszych potyczkach zanotowali po cztery trafienia. Tymczasem bohaterem piątkowego spotkania został Dembele, który aż trzykrotnie wpisał się na listę strzelców.

To jednak Mbappe, dla którego był to 101. mecz w reprezentacji Francji, mógł otworzyć wynik meczu. Już w 20. sekundzie gwiazdor Realu Madryt wpadł w pole karne i huknął w poprzeczkę. Warto podkreślić, że Haaland rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych.

W pierwszej połowie działo się naprawdę wiele. Początek zdecydowanie należał do Francuzów. W siódmej minucie pierwszy raz dał o sobie znać Dembele, który dał prowadzenie swojej ekipie. Norwegowie mogli szybko wyrównać, ale znakomitej okazji nie wykorzystał Jorgen Larsen.

ZOBACZ TAKŻE: Wygrali 4:1 i się utrzymali. Gole w końcówce

W 20. minucie wynik dla "Les Blues" podwyższył Dembele, który drugi raz wykorzystał asystę Mbappe. Kapitan francuskiej kadry był tego dnia bardzo altruistyczny.

Tym razem odpowiedź Norwegów była błyskawiczna i skuteczna. Bramkę kontaktową zdobył Thelo Aasgaard, który popisał się błyskotliwym balansem ciała i precyzją tuż przed polem karnym.

Ostatni akcent należał jednak do Dembele, który w 32. minucie zaliczył hat-tricka.

W drugiej połowie "Wikingowie" ponownie mogli odrobić część strat, ale swojego dnia nie miał Larsen, który w 50. minucie nie wykorzystał rzutu karnego.

Kibice ze Skandynawii czekali na wejście na boisko Haalanda, ale ten był ewidentnie oszczędzany przez selekcjonera. Tymczasem w samej końcówce Francja dobiła swojego rywala po bramce Doue, który ustalił wynik spotkania.

Podopieczni Didiera Deschampsa, który tego dnia był nieobecny ze względu na pogrzeb swojej matki, wygrali 4:1 i zakończyli fazę grupową na pierwszym miejscu z kompletem punktów. "Trójkolorowi" wcześniej zwyciężyli Senegal 3:1 oraz Irak 3:0. Norwegia zajęła drugą lokatę po pokonaniu Iraku 4:1 i Senegalu 3:2.

Norwegia - Francja 1:4 (1:3)

Bramki: Aasgard 21. - Dembele 7., 20., 32., Doue 94.

Norwegia: Selvik - Bjorkan (Pedersen 46.), Ostigard, Falchener (Langas 66.), Aursnes - Aasgard, Berg, Thorstvedt (Thorsby 46.) - Schjelderup (Nusa 83.), Larsen, Bobb (Hauge 83.)

Francja: Maignan - Hernandez, Lacroix, Upamecano (Konate 76.), Kounde (Gusto 87.) - Kone, Tchouameni - Doue, Olise (Cherki 65.), Dembele (Barcola 65.) - Mbappe (Mateta 87.)

Polsat Sport