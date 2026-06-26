Gol w 98. minucie zadecydował! Porażka gospodarzy na MŚ
Turcja pokonała 3:2 Stany Zjednoczone w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej. Decydującej trafienie w 98. minucie zaliczył Kaan Ayhan. Mimo to Amerykanie i tak zajęli pierwsze miejsce w tabeli.
Turcja i Stany Zjednoczone mierzyły się ze sobą w meczu ostatniej kolejki grupy D mistrzostw świata. Spotkanie z wysokiego c rozpoczęli gospodarze. W trzeciej minucie objęli prowadzenie za sprawą Austona Trusty'ego.
ZOBACZ TAKŻE: Wyniki meczów MŚ 2026. Zobacz, kto wygrał
Przeciwnicy nie zostali jednak dłużni. Już w 10. minucie rezultat wyrównał bowiem Arda Guler.
Turcy zdołali strzelić drugą bramkę jeszcze przed końcem pierwszej połowy. Po pół godziny rywalizacji piłkę w siatce umieścił Baris Yilmaz.
Po przerwie ponownie swój moment mieli Amerykanie. Na 2:2 gola zdobył Sebastian Berhalter.
Wszystko rozstrzygnęło się w... 98. minucie. Zwycięską bramkę dla Turcji strzelił Kaan Ayhan.
Mimo porażki Stany Zjednoczone zajęły pierwsze miejsce w grupie z dorobkiem sześciu punktów. Pewna odpadnięcia już przed starciem Turcja uplasowała się na czwartej lokacie z trzema "oczkami" na koncie.
Turcja - Stany Zjednoczone 3:2 (2:1)
Bramki: Arda Guler 10, Baris Yilmaz 31, Kaan Ayhan 98 - Auston Trusty 3, Sebastian Berhalter 49.
Turcja: Ugurcan Cakir - Zeki Celik (84. Caglar Soyuncu), Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci - Oguz Aydin (90+2. Mert Muldur), Salih Ozcan, Orkun Kokcu (88. Kaan Ayhan), Eren Elmali - Arda Guler, Kenan Yildiz (84. Can Uzun) - Baris Yilmaz (90+2. Irfan Kahveci). Trener: Vincenzo Montella.
Stany Zjednoczone: Matt Turner - Joe Scally (77. Alex Freeman), Miles Robinson, Mark McKenzie, Auston Trusty - Weston McKennie (86. Malik Tillman), Sebastian Berhalter, Giovanni Reyna (76. Sergino Dest) - Brenden Aaronson (77. Alex Zendejas), Ricardo Pepi, Timothy Weah (58. Christian Pulisic). Trener: Mauricio Pochettino.
Żółte kartki: Sebastian Berhalter.
Sędzia: Mustapha Ghorbal (Algieria).Przejdź na Polsatsport.pl