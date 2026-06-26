Historyczny mundial. Rekord pobity już w fazie grupowej

Piłka nożna

Amerykanin Auston Trusty, trafiając do bramki Turcji w trzeciej minucie meczu grupy D mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku, został zdobywcą rekordowego, 173. gola trwającego turnieju. Dotychczas najwięcej trafień było przed czterema laty w Katarze - 172.

Piłkarze w akcji na boisku podczas meczu piłki nożnej, dwóch zawodników w białych strojach cieszy się z gola, podczas gdy gracze w ciemnych koszulkach są w pobliżu.
fot. PAP/EPA
Padł kolejny rekord mundialu

Spotkanie w Inglewood pod Los Angeles zakończyło się wynikiem 3:2 dla Turcji, co oznacza, że w tegorocznym turnieju padło do tej pory 177 bramek.

 

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Łącznie rozegranych zostało już 60 meczów tegorocznego mundialu. Łącznie odbędą się 104, a przed czterema laty w całym turnieju było 64.

 

Kilka godzin wcześniej ustanowiony został też rekord łącznej liczby kibiców na trybunach - pierwsze 56 spotkań obejrzało na stadionie 3 605 357 widzów. Dotychczas najwięcej było także w USA, w 1994 roku - 3 587 538. Wówczas cała impreza składała się z 52 spotkań.

 

Mistrzostwa w Ameryce Północnej potrwają do 19 lipca. 

PAP
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