Historyczny mundial. Rekord pobity już w fazie grupowej

Spotkanie w Inglewood pod Los Angeles zakończyło się wynikiem 3:2 dla Turcji, co oznacza, że w tegorocznym turnieju padło do tej pory 177 bramek.

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Łącznie rozegranych zostało już 60 meczów tegorocznego mundialu. Łącznie odbędą się 104, a przed czterema laty w całym turnieju było 64.

Kilka godzin wcześniej ustanowiony został też rekord łącznej liczby kibiców na trybunach - pierwsze 56 spotkań obejrzało na stadionie 3 605 357 widzów. Dotychczas najwięcej było także w USA, w 1994 roku - 3 587 538. Wówczas cała impreza składała się z 52 spotkań.

Mistrzostwa w Ameryce Północnej potrwają do 19 lipca.

PAP