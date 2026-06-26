Hitowa walka ogłoszona! Meyna zmierzy się z Knybą w Koszalinie

W walce wieczoru kibice zobaczą długo wyczekiwane starcie dwóch czołowych polskich pięściarzy kategorii ciężkiej – Kacpra Meyny oraz Damiana Knyby.

Kapeo Rocky Boxing Night: Meyna - Kownacki. Wyniki i skróty walk (WIDEO)

Stawką pojedynku będą dwa prestiżowe trofea pas Mistrza Polski w wadze ciężkiej oraz pas WBC Baltic Heavyweight.

Pojedynek ten może mieć ogromne znaczenie nie tylko dla polskiego boksu, ale również dla światowego układu sił w królewskiej kategorii.

Czy Polska doczeka się wreszcie kolejnego mistrza świata wagi ciężkiej? Być może odpowiedź poznamy właśnie w Koszalinie.

To nie będzie zwykła walka. To starcie, które może wyznaczyć przyszłość polskiej wagi ciężkiej i wskazać zawodnika, który w najbliższych latach będzie miał realną szansę sięgnąć po największe trofea światowego boksu.

Walka Meyna vs Knyba może otworzyć zwycięzcy drogę do światowej elity. Wszystko wskazuje na to, że wygrany awansuje do TOP 15 światowego rankingu WBC, co oznacza znalezienie się w gronie zawodników realnie liczących się w wyścigu o mistrzostwo świata wagi ciężkiej.

Podczas gali kibice zobaczą również jednego z najlepszych polskich pięściarzy bez podziału na kategorie wagowe Mateusza Polskiego, który stanie do obrony pasa WBC Baltic.

W ringu pojawią się także niezwykle utalentowani zawodnicy młodego pokolenia Filip Wąchała oraz Dominik Harwankowski, którzy konsekwentnie budują swoją pozycję na zawodowych ringach.

Ogromne emocje wzbudzi również inauguracja prestiżowego Turnieju Wagi Ciężkiej Rocky Boxing Night. W Koszalinie odbędą się cztery ćwierćfinałowe pojedynki z udziałem ośmiu zawodników. Na zwycięzcę całego turnieju czeka nagroda główna w wysokości 100 000 złotych oraz profesjonalny kontrakt promotorski z Rocky Boxing Night.

Dodatkowo podczas wydarzenia kibice obejrzą dwie walki boksu olimpijskiego, co sprawi, że gala połączy świat boksu zawodowego i amatorskiego.

Transmisję z wydarzenia przeprowadzą anteny Telewizji Polsat, dzięki czemu emocje z Koszalina będą mogli śledzić kibice w całej Polsce.

Informacja prasowa