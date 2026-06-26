Holandia zrobiła swoje! Awans z pierwszego miejsca

Tunezja i Holandia mierzyły się ze sobą w meczu ostatniej kolejki grupy B mistrzostw świata. Obie drużyny rozpoczęły spotkanie na wysokim tempie i miały swoje dogodne sytuacje.

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Efektywniejsi byli natomiast tylko "Oranje". Wynik samobójczym jednak trafieniem już w trzeciej minucie otworzył Ellyes Skhiri.

Podopieczni Ronalda Koemana chcieli więcej i swego dopięli błyskawicznie, bo w siódmej minucie. Tym razem piłkę w siatce umieścił Brian Brobbey.

Drugą połowę lepiej otworzyli Tunezyjczycy. Gola kontaktowego zdobył bowiem Hazem Mastouri.

Po godzinie zmagań Holendrzy ponownie byli na dwubramkowym prowadzeniu. A to za sprawą Jana Paula van Hecke.

Do końca zawodów rezultat nie uległ już zmianie. "Oranje" triumfowali 3:1 i przypieczętowali pierwsze miejsce w grupie z dorobkiem siedmiu punktów i awans do 1/16 finału mundialu. Tunezja z kolei nie zdobyła na tym turnieju ani jednego "oczka".

Tunezja - Holandia 1:3 (0:2)

Bramki: Hazem Mastouri 54 - Ellyes Skhiri 3 (gol samobójczy), Brian Brobbey 7, Jan Paul van Hecke 62.

Tunezja: Aymen Dahmen - Yan Valery, Montassar Talbi, Ellyes Skhiri, Mohamed Ben Hamida (68. Mortadha Ben Ouanes), Ali Abdi - Anis Slimane (68. Elias Achouri), Ismael Gharbi (75. Firas Chaouat), Rani Khedira (67. Mohamed Belhadj), Hannibal Mejbri - Hazem Mastouri (90. Sebastian Tounekti). Trener: Herve Renard.

Holandia: Bart Verbruggen - Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Ake - Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong (72. Teun Koopmeiners), Tijjani Reijnders (72. Justin Kluivert) - Donyell Malen (72. Crysencio Summerville), Brian Brobbey (77. Memphis Depay), Cody Gakpo (84. Noa Lang). Trener: Ronald Koeman.

Sędzia: Katia Garcia Mendoza (Meksyk).

Polsat Sport