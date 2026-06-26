Iga Świątek - Taylor Townsend. Kiedy mecz? O której godzinie?

Tenis

Iga Świątek - Taylor Townsend to spotkanie pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Kiedy mecz Świątek - Townsend? O której godzinie gra Świątek?

Iga Świątek - Taylor Townsend. Kiedy mecz? O której godzinie?
fot. PAP
Iga Świątek rozpocznie Wimbledon od meczu z Taylor Townsend

Czas na kolejny wielkoszlemowy turniej tenisowy. Po niesamowitych emocjach w Roland Garros 2026 rozegrane zostaną najbardziej prestiżowe oraz najstarsze zawody świata, a więc Wimbledon. Rywalizacja przenosi się na korty trawiaste.

 

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Tytułu u kobiet broni Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przed rokiem pokonała w finale Amerykankę Amandę Anisimovą bez straty gema.

 

Obok Świątek, w stawce singlowego Wimbledonu ujrzymy także Maję Chwalińską, Magdalenę Fręch, Magdę Linette, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. W deblu zagrają Alicja Rosolska, Katarzyna Piter oraz Jan Zieliński. W turnieju legend zmierzy się Agnieszka Radwańska.

 

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Świątek - Townsend. Kiedy mecz? O której godzinie?

Świątek jako obrończyni tytułu powinna zainaugurować wtorkowe zmagania na korcie centralnym. Mecz Świątek - Townsend zostanie więc prawdopodobnie rozegrany we wtorek 30 czerwca o godzinie 14:30.

psl, Polsat Sport
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IGA ŚWIĄTEKTAYLOR TOWNSENDTENISWIMBLEDON
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