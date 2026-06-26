Faza pucharowa mistrzostw świata 2026 rozpocznie się w niedzielę o godzinie 21:00 czasu polskiego od meczu RPA z Kanadą. W kolejnych dniach czekają nas jeszcze ciekawsze mecze.

W poniedziałek 29 czerwca dojdzie do starcia Brazylia - Japonia. Brazylijczycy triumfowali w grupie C, a Japończycy tylko nieznacznie musieli uznać wyższość Holandii w grupie F. Starcie w 1/16 finału zapowiada się jako jeden z hitów tej fazy mundialu.

W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu rozegrane zostanie kolejne arcyciekawe starcie. Zwycięzca grupy F Holandia zagra z Marokiem, które ma chrapkę na kolejny sukces na mistrzostwach, po udanym turnieju w Katarze w 2022 roku.

Swojego pierwszego rywala w fazie pucharowej zna też reprezentacja USA, która zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w nocy z 1 na 2 lipca. Pozostałe pary 1/16 finału zostaną wyłonione w najbliższych godzinach, ale wiadomo już, że w tej fazie rozgrywek zagrają m. in. Argentyna czy Niemcy.

Terminarz i drabinka fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata 2026:

1/16 FINAŁU

28 czerwca, niedziela

(1): RPA - Kanada

29 czerwca, poniedziałek

(2): Brazylia - Japonia

(3): Niemcy - 3A/3B/3C/3D/3F

30 czerwca, wtorek

(4): Holandia - Maroko

(5): Wybrzeże Kości Słoniowej - 2I

(6): 1I - 3C/3D/3F/3G/3H

1 lipca, środa

(7): Meksyk - 3C/3E/3F/3H/3I

(8): 1L - 3E/3H/3I/3J/3K

(9): 1G - 3A/3E/3H/3I/3J

2 lipca, czwartek

(10): USA - Bośnia i Hercegowina

(11): 1H - 2J

3 lipca, piątek

(12): 2K - 2L

(13): Szwajcaria - 3E/3F/3G/3I/3J

(14): Australia - 2G

4 lipca, sobota

(15): Argentyna - 2H

(16): 1K - 3D/3E/3I/3J/3L

psl, Polsat Sport