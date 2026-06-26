Jak wygląda drabinka fazy pucharowej MŚ 2026? Są pierwsze hitowe mecze
Faza grupowa MŚ 2026 zbliża się do końca, a już 28 czerwca rozpocznie się faza pucharowa turnieju. W 1/16 finału dojdzie do pierwszych hitowych spotkań Brazylii z Japonią czy Holandii z Marokiem. Jak wygląda drabinka i terminarz fazy pucharowej mundialu?
Faza pucharowa mistrzostw świata 2026 rozpocznie się w niedzielę o godzinie 21:00 czasu polskiego od meczu RPA z Kanadą. W kolejnych dniach czekają nas jeszcze ciekawsze mecze.
W poniedziałek 29 czerwca dojdzie do starcia Brazylia - Japonia. Brazylijczycy triumfowali w grupie C, a Japończycy tylko nieznacznie musieli uznać wyższość Holandii w grupie F. Starcie w 1/16 finału zapowiada się jako jeden z hitów tej fazy mundialu.
W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu rozegrane zostanie kolejne arcyciekawe starcie. Zwycięzca grupy F Holandia zagra z Marokiem, które ma chrapkę na kolejny sukces na mistrzostwach, po udanym turnieju w Katarze w 2022 roku.
Swojego pierwszego rywala w fazie pucharowej zna też reprezentacja USA, która zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w nocy z 1 na 2 lipca. Pozostałe pary 1/16 finału zostaną wyłonione w najbliższych godzinach, ale wiadomo już, że w tej fazie rozgrywek zagrają m. in. Argentyna czy Niemcy.
Terminarz i drabinka fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata 2026:
1/16 FINAŁU
28 czerwca, niedziela
(1): RPA - Kanada
29 czerwca, poniedziałek
(2): Brazylia - Japonia
(3): Niemcy - 3A/3B/3C/3D/3F
30 czerwca, wtorek
(4): Holandia - Maroko
(5): Wybrzeże Kości Słoniowej - 2I
(6): 1I - 3C/3D/3F/3G/3H
1 lipca, środa
(7): Meksyk - 3C/3E/3F/3H/3I
(8): 1L - 3E/3H/3I/3J/3K
(9): 1G - 3A/3E/3H/3I/3J
2 lipca, czwartek
(10): USA - Bośnia i Hercegowina
(11): 1H - 2J
3 lipca, piątek
(12): 2K - 2L
(13): Szwajcaria - 3E/3F/3G/3I/3J
(14): Australia - 2G
4 lipca, sobota
(15): Argentyna - 2H
(16): 1K - 3D/3E/3I/3J/3L