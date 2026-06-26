Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo. Kiedy mecz? O której godzinie?

Tenis

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo to spotkanie pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Kiedy mecz Majchrzak - Tabilo? O której godzinie gra Majchrzak?

Tenisista w ciemnozielonej koszulce i czapce z daszkiem wykonuje zamach rakietą do uderzenia piłki tenisowej.
fot. PAP
Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo. Kiedy mecz? O której godzinie?

Czas na kolejny wielkoszlemowy turniej tenisowy. Po niesamowitych emocjach w Roland Garros 2026, rozegrane zostaną najbardziej prestiżowe oraz najstarsze zawody świata, a więc Wimbledon. Rywalizacja przenosi się na korty trawiaste.

 

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Tytułu u kobiet broni Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przed rokiem pokonała w finale Amerykankę Amandę Anisimovą bez straty gema.

 

Obok Świątek, w stawce singlowego Wimbledonu ujrzymy także Maję Chwalińską, Magdalenę Fręch, Magdę Linette, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. W deblu zagrają Alicja Rosolska, Katarzyna Piter oraz Jan Zieliński. W turnieju legend zmierzy się Agnieszka Radwańska.

 

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Majchrzak - Tabilo. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Majchrzak - Tabilo zostanie rozegrany we wtorek 30 czerwca. Kiedy tylko organizatorzy dokładną godzinę spotkania, poinformujemy o tym w tekście.

 

Transmisję głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport
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Wimbledon: Majchrzak vs Alejandro Tabilo. Kamil wygra?
KAMIL MAJCHRZAKTENISWIMBLEDON
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