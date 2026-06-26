Kłopoty zdrowotne w kadrze siatkarzy. Będzie nagła zmiana?

Podczas turnieju w Gliwicach Polacy mierzyli się już z reprezentacjami Belgii oraz Turcji. Obydwa spotkania kończyły się w pięciu setach, a oba tie-breaki padły łupem naszych siatkarzy.

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W pierwszym spotkaniu z Belgami wystąpił rozgrywający Jan Firlej, który w czwartek nie pojawił się już jednak na parkiecie. Całe starcie rozegrał Marcin Komenda. O problemach Firleja opowiedział, cytowany przez portali Interia Sport, trener Nikola Grbić.

"Miał jakiś problem z łydką. Nic nie czuł w trakcie meczu z Belgią, ale po spotkaniu spotkał się z fizjoterapeutą, a ten stwierdził, że może lepiej zrobimy echo. Janek myślał, że to nic. Rano nie miał w planach treningu, tylko regenerację, ale coś czuł. Kiedy wykonali echo, zobaczyliśmy, że jest coś z łydką i teraz czekamy, jaka będzie sytuacja" - powiedział szkoleniowiec.

Grbić zaznaczył, że w piątek poda więcej informacji ws. zdrowia Firleja. Na szczęście 26 czerwca to dzień przerwy dla Polaków podczas turnieju w Gliwicach. Sztab naszej kadry ma więc więcej czasu na diagnozę i reakcję odnośnie rozgrywającego Projektu Warszawa. Czy w jego miejsce zostanie powołany nowy rozgrywający?

"Możemy sprawdzić, kogo z rozgrywających mamy jeszcze na liście. Wydaje mi się, że za dużego wyboru nie mamy. Ale są zawodnicy, spokojnie. Nie chcę wymieniać nazwisk, natomiast oczywiście staramy się zażegnać ten kryzys, niestety niefortunny uraz. Zrobimy tak, żeby było dobrze" - powiedział w rozmowie z Interią asystent selekcjonera Marcin Nowakowski.

Podczas dnia przerwy do reprezentacji Polski dołączą na pewno Wilfredo Leon, Jakub Popiwczak oraz Kewin Sasak. To zmiany, które sztab kadry zaplanował już wcześniej. Trzej nowi gracze spróbują pomóc naszej drużynie narodowej w odniesieniu kolejnych zwycięstw w Lidze Narodów. W sobotę zmierzymy się z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną.

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psl, Polsat Sport