Kolejne losowanie Wimbledonu za nami. Polacy poznali rywali
W piątek odbyło się losowanie gry deblowej na kortach Wimbledonu. Polscy zawodnicy wiedzą już, z kim zagrają w pierwszej rundzie.
W grze deblowej weźmie udział siedmiu reprezentantów Polski - pięć tenisistek i dwóch tenisistów. W ostatniej chwili do drabinki głównej wskoczył Filip Pieczonka, który wraz Vitem Koprivą znajdował się na drugiej pozycji wśród oczekujących.
Prócz Pieczonki w akcji zobaczymy Maję Chwalińską, Katarzynę Piter, Magdalenę Fręch, Alicję Rosolską, Magdę Linette i Jana Zielińskiego. W poniedziałek nasi debliści poznali rywali.
Oto wyniki losowania:
Maja Chwalińska/Sinja Kraus - Cocciaretto/Li
Katarzyna Piter/Anna Siskova - Boulter/Watson
Magdalena Fręch/Anna Bondar - Hunter/McNally
Magda Linette/Iva Jovic - Kempen/Panowa
Alicja Rosolska/Alexa Guarachi - Dabrowski/Stefani
Jan Zieliński/Luke Johnson - Paul/Seggerman
Filip Pieczonka/Vit Kopriva - Hanfmann/Struff
Przypomnijmy, że wcześniej odbyło się losowanie singla. Wyniki TUTAJ.
Transmisję głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl