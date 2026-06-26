Kolejne losowanie Wimbledonu za nami. Polacy poznali rywali

W grze deblowej weźmie udział siedmiu reprezentantów Polski - pięć tenisistek i dwóch tenisistów. W ostatniej chwili do drabinki głównej wskoczył Filip Pieczonka, który wraz Vitem Koprivą znajdował się na drugiej pozycji wśród oczekujących.

Prócz Pieczonki w akcji zobaczymy Maję Chwalińską, Katarzynę Piter, Magdalenę Fręch, Alicję Rosolską, Magdę Linette i Jana Zielińskiego. W poniedziałek nasi debliści poznali rywali.

Oto wyniki losowania:

Maja Chwalińska/Sinja Kraus - Cocciaretto/Li

Katarzyna Piter/Anna Siskova - Boulter/Watson

Magdalena Fręch/Anna Bondar - Hunter/McNally

Magda Linette/Iva Jovic - Kempen/Panowa

Alicja Rosolska/Alexa Guarachi - Dabrowski/Stefani

Jan Zieliński/Luke Johnson - Paul/Seggerman

Filip Pieczonka/Vit Kopriva - Hanfmann/Struff

Przypomnijmy, że wcześniej odbyło się losowanie singla. Wyniki TUTAJ.

Transmisję głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

PAP