Kolejny zespół jedzie do domu! Wybrzeże Kości Słoniowej z awansem

Wybrzeże Kości Słoniowej udanie zaczęło mundial i w pierwszym meczu wygrało z Ekwadorem po golu Diallo w 90. minucie. Kilka dni później, choć prowadzili z Niemcami, ponieśli porażkę po bramce Deniza Undava w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Curacao po bolesnej przegranej z zespołem Juliana Nagelsmanna (1:7), sprawiło niemałą niespodziankę i zremisowało z Ekwadorem.

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Iworyjczycy już w 7. minucie czwartkowego spotkania zdobyli bramkę. Fatalny błąd defensywy Curacao wykorzystał jeden z najlepszych zawodników tego mundialu Yan Diomande, który wpadł w pole karne i świetnie wyłożył piłkę do Pepe, a ten z bliska umieścił ją w siatce.

Drużyna z Afryki nie zamierzała się zatrzymać i kontynuowała ataki. Mimo to nie była w stanie strzelić drugiego gola. Curacao wciąż zachowywało szanse na triumf.

Od początku drugiej odsłony niewiele się zmieniło, wciąż więcej atakowało WKS. W 64. minucie udało się zanotować drugie trafienie. Po raz kolejny popisał się Pepe, który najpierw świetnie uciekł obrońcom, a potem perfekcyjnie wykończył podanie Sangare. Room był całkowicie bezradny.

Szkoleniowiec Curacao próbował ratować sytuację, wprowadził napastnika Gervane'a Kastaneera za obrońcę Juriena Gaariego. To pokazało, że nie zamierza się poddać i jego zespół będzie walczył do samego końca.

Nie udało się, mimo prób, Curacao nie zdobyło choćby honorowej bramki. Finalnie przegrało 0:2 i odpadło z mistrzostw świata.

Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej 0:2 (0:1)

Bramki: Pepe (7', 64')

Curacao: Room - Brenet, Gaari (77' Kastaneer), Obispo, Fonville (77' Noslin), Floranus - Chong, Comenencia (46' Antonisse), L. Bacuna, J. Bacuna - Locadia

Wybrzeże Kości Słoniowej: Fofana, Doue, Kossounou, O. Diomande, Operi - Kessie (77' Seri), Sangare, Pepe (67' Wahi) - Y. Diomande (67' Toure), Bonny (67' Diakite), Diallo (46' Inao Oulai)

Żółte kartki: J. Bacuna, Kastaneer - Pepe

HP, Polsat Sport