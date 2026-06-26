Kontuzja reprezentanta Polski! To dla niego koniec turnieju Ligi Narodów siatkarzy w Gliwicach

Siatkówka

Jan Firlej nie zagra już w turnieju Ligi Narodów siatkarzy 2026 w Gliwicach. Rozgrywający reprezentacji Polski nabawił się kontuzji i wypada z gry.

Kontuzja reprezentanta Polski! To dla niego koniec turnieju Ligi Narodów siatkarzy w Gliwicach
fot. FIVB
Jan Firlej nie zagra już w turnieju Ligi Narodów siatkarzy 2026 w Gliwicach.

W trakcie rozgrzewki przed drugim meczem drugiego tygodnia Ligi Narodów Jan Firlej doznał urazu łydki. Reprezentacja Polski w tym starciu pokonał po tie-breaku Turcję.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nikola Grbić przerwał wywiad Artura Szalpuka! "Co, co, trener, co?"

 

Jak się okazało, uraz wyklucza rozgrywającego reprezentacji Polski z dalszego udziału w rozgrywanym w Gliwicach turnieju.

 

Na podstawie procedury zastępstwa medycznego w jego miejsce pojawi się Marcel Bakaj.

 

W kolejnym meczu Polska zmierzy się w sobotę z Niemcami. W ostatnim starciu w Gliwicach podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się natomiast w niedzielę z Argentyną.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JAN FIRLEJLIGA NARODÓWMARCEL BAKAJREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ WIĘCEJ
Jan Firlej
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aleksander Śliwka: Ważne jest to, że znów wychodzimy z wielkich kłopotów
Zobacz także

Co za powrót polskich siatkarzy! Śliwka wspomniał o kibicach

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 