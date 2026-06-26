Kontuzja reprezentanta Polski! To dla niego koniec turnieju Ligi Narodów siatkarzy w Gliwicach
Jan Firlej nie zagra już w turnieju Ligi Narodów siatkarzy 2026 w Gliwicach. Rozgrywający reprezentacji Polski nabawił się kontuzji i wypada z gry.
W trakcie rozgrzewki przed drugim meczem drugiego tygodnia Ligi Narodów Jan Firlej doznał urazu łydki. Reprezentacja Polski w tym starciu pokonał po tie-breaku Turcję.
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Jak się okazało, uraz wyklucza rozgrywającego reprezentacji Polski z dalszego udziału w rozgrywanym w Gliwicach turnieju.
Na podstawie procedury zastępstwa medycznego w jego miejsce pojawi się Marcel Bakaj.
W kolejnym meczu Polska zmierzy się w sobotę z Niemcami. W ostatnim starciu w Gliwicach podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się natomiast w niedzielę z Argentyną.Przejdź na Polsatsport.pl