To będzie przedostatni występ Biało­-Czerwonych w turnieju w Gliwicach. Przeciwko Aleksandrowi Śliwce i jego kolegom stanie zespół, który zaczął sezon podobnie jak Polacy - w pierwszym tygodniu Ligi Narodów 2026 zanotował dwa zwycięstwa i taką samą liczbę porażek. Niemcy np. pokonali Kanadę 3:2 i przegrali z Włochami 1:3, a podopieczni Nikoli Grbicia rozbili Kubę 3:0, ale ulegli m.in. Słoweńcom po tie-breaku.

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Reprezentacja Polski prezentuje w Gliwicach falującą formę. Dość powiedzieć, że oba dotychczasowe spotkania zakończyli po tie-breaku. Pokonali w nich Belgię i Turcję.

W starciu z Niemcami to również Polacy będą faworytami. Spotkanie znów może być jednak zacięte, bowiem obie ekipy od dość dawna nie zagrały ze sobą oficjalnego meczu.

Równocześnie trwają też zmagania podczas turniejów Ligi Narodów w innych częściach świata.

Transmisja meczu Polska - Niemcy w sobotę 27 czerwca od 16:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 16:00.

KP, Polsat Sport