Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - piątek 26.06 (WIDEO)

Turnieje drugiego tygodnia VNL 2026 są rozgrywane w dniach 24-28 czerwca. Polacy grają w Gliwicach, gdzie rywalizują również reprezentacje Argentyny, Belgii, Chin, Niemiec oraz Turcji.

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Ósma edycja Ligi Narodów siatkarzy toczy się z udziałem 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w mieście Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Liga Narodów siatkarzy. Wyniki meczów - piątek 26.06:

2026-06-26: Ukraina – Kanada (piątek, godzina 16.15; transmisja – Polsat Sport Premium 2)

2026-06-26: Chiny – Argentyna (piątek, godzina 16.15; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-06-26: Iran – Japonia (piątek, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-26: Belgia – Niemcy (piątek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-06-26: Brazylia – Włochy (piątek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-26: Serbia – Kuba (piątek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 2)

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

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