Gdzie obejrzeć Magazyn Polskiego Sportu z medalistami ME?

To będzie program w doborowej obsadzie. W pierwszej części Magazynu Polskiego Sportu odwiedzą nas bohaterowie niedawnych ME w szermierce. Wicemistrz Europy we florecie - Andrzej Rządkowski, czyli pierwszy od 22 lat polski szermierz powracający z tej imprezy z indywidualnym medalem oraz brązowa medalistka w szpadzie - Alicja Klasik, dla której podparyskie Antony okazało się równie szczęśliwe jak... Paryż podczas IO 2024.



W drugiej części programu gośćmi Aleksandry Szutenberg będą kolejni polscy sportowcy, którzy dali nam ostatnio wielkie powody do radości, a więc medaliści ME w kajakarstwie w Montemor-o-Velho. Dwukrotna wicemistrzyni Europy (w K1 oraz w K2 w duecie z Martyną Klatt) i nasza dwukrotna medalistka olimpijska z Tokio - Anna Puławska oraz niespodziewany mistrz Europy w K1 - Alex Borucki, który złoto w Portugalii wywalczył w dramatycznych okolicznościach.



Korzystając z obecności w studiu żołnierzy Wojska Polskiego, wrócimy do urodzin Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i Ludowych Zespołów Sportowych. Zajrzymy również na Galę Orlen Basket Ligi, na regaty Gdynia Sailing Days oraz na Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi.



Magazyn Polskiego Sportu w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport