Magdalena Fręch - Anna Kalinska. Kiedy mecz? O której godzinie?

Czas na kolejny wielkoszlemowy turniej tenisowy. Po niesamowitych emocjach w Roland Garros 2026, rozegrane zostaną najbardziej prestiżowe oraz najstarsze zawody świata, a więc Wimbledon. Rywalizacja przenosi się na korty trawiaste.

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Tytułu u kobiet broni Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przed rokiem pokonała w finale Amerykankę Amandę Anisimovą bez straty gema.

Obok Świątek, w stawce singlowego Wimbledonu ujrzymy także Maję Chwalińską, Magdalenę Fręch, Magdę Linette, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. W deblu zagrają Alicja Rosolska, Katarzyna Piter oraz Jan Zieliński. W turnieju legend zmierzy się Agnieszka Radwańska.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Fręch - Kalinska. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Fręch - Kalinska zostanie rozegrany w poniedziałek 29 czerwca. Kiedy tylko organizatorzy dokładną godzinę spotkania, poinformujemy o tym w tekście.

Transmisję głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport