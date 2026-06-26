Castellani pojawił się w Polsce w 2006 roku, kiedy objął Skrę Bełchatów. Największym sukcesem Argentyńczyka było wywalczenie z reprezentacją Polski mistrzostwa Europy w 2009 roku. Castellani pozostawił po sobie nad Wisłą i Odrą wspaniałe wrażenia.

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- Przecudowny człowiek. Myślę, że do momentu pojawienia się Daniela Castellaniego, nie było takiego trenera w Polsce. To był ktoś więcej niż tylko nauczyciel siatkówki. To był prawdziwy profesor siatkówki. Wiedział o tym sporcie absolutnie wszystko. Był medalistą olimpijskim z Seulu, członkiem złotej generacji argentyńskiej siatkówki - wspomina Argentyńczyka Marcin Lepa.

Jako reporter Polsatu Sport Lepa wielokrotnie rozmawiał z Castellanim. - Był też wielkim, życiowym filozofem, który potrafił m. in. opowiedzieć o książce, którą przeczytał. Potrafił porozmawiać z zawodnikiem o jego rodzinie, kłopotach. Był otwarty na siatkarskie nowości. Był niezwykle oczytanym, inteligentnym człowiekiem. Potrafił rozmawiać o życiu ze wszystkimi, siatkarzami, dziennikarzami, współpracownikami - mówi dziennikarz.

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- Tak naprawdę był po prostu dobrym człowiekiem, który traktował siatkówkę jako część życia. Nie zamykał siebie i życia siatkarzy tylko na sport - dodaje Lepa.

Daniel Castellani zmarł w wieku 65 lat.

psl, Polsat Sport