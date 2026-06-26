Mecze MŚ 2026 dzisiaj 27.06. Kto gra? O której godzinie?

Piłka nożna

Sobota 27 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 27.06. Kto gra w sobotę? O której godzinie? Godziny sobotnich meczów mundialu 2026 - kiedy grają?

Piłkarze reprezentacji Hiszpanii w czerwonych strojach świętują zdobytego gola, biegnąc w kierunku kibiców na stadionie.
fot. PAP/EPA
MŚ 2026: Terminarz i godziny sobotnich meczów

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

 

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Trwa decydująca kolejka fazy grupowej. W sobotę czekają nas kolejne emocje. Przed nami sześć spotkań. Zobaczymy m.in. reprezentacje Hiszpanii czy Anglii.

MŚ 2026: Mecze 27.06. Kto gra? Godziny meczów:

Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska (02.00)
Urugwaj - Hiszpania (02.00)
Egipt - Iran (05.00)

Nowa Zelandia - Belgia (05.00)

Chorwacja - Ghana (23.00)

Panama - Anglia (23.00)

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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