Najlepszy występ od czterech lat. Fajdek postraszył rywali

37-letni Fajdek zima przeszedł operację barku. Wrócił do rywalizacji 21 czerwca. Na stadionie Skry w Warszawie uzyskał wynik 77,11. Było to jego najlepsze otwarcie sezonu od siedmiu lat. Znacznie lepiej spisał się jednak w Zagrzebiu, gdzie mierzył się z wymagającymi rywalami.

„To były moje drugie zawody w tym sezonie i jestem naprawdę zadowolony z wyniku. Każdy rzut na ponad 80 metrów to dobry rezultat. Ten wynik dużo dla mnie znaczy, w ubiegłym roku tak daleko nie rzucałem. Włożyłem w ten rzut 110 procent. Czuję się dziś naprawdę dobrze, pogoda jest niesamowita, bardzo gorąco, ale dla mojego starego ciała to coś dobrego, ponieważ moje mięśnie są bardziej rozluźnione w wysokiej temperaturze” - powiedział Fajdek, cytowany na profilu Athletics News na platformie X.

Za Fajdkiem uplasowali się Ukrainiec Mychajło Kochan - 81,42, Yann Chaussinand - 80,92 i Węgier Bence Halasz - 80,71. Wojciech Nowicki wynikiem 72,79 zajął ostatnie, 10. miejsce. Pierwszy raz od 16 lat nie awansował do wąskiego finału. Ostatnio zdarzyło mu się to w 2010 roku w Bydgoszczy, gdy spalił trzy rzuty.

„Zawody były bardzo trudne, zawsze to dobry impuls, gdy inni rzucają powyżej 80 metrów. Jestem sportowcem w 100 procentach, zawsze jak startuję, to po to, by zwyciężyć. Miałem wiele problemów w przeszłości, teraz zapominam o wszystkim i skupiam się na przygotowaniach do mistrzostw Europy w Birmingham” - podkreślił zwycięzca mityngu w Zagrzebiu.

9 sierpnia 2015 roku w Szczecinie Fajdek poprawił rekord Polski na 83,93. W latach 2013-22 pięć razy z rzędu wygrywał mistrzostwa świata. Zdobył złoty i dwa srebrne medale mistrzostw Europy. W 2021 roku wywalczył brąz igrzyska olimpijskich w Tokio. Ostatnie sezony były gorsze w jego wykonaniu, ale występem w Zagrzebiu udowodnił, że wraca na szczyt. Jego 81,89 to również rekord kraju w kategorii wiekowej 35-39 lat.

Fajdek zajmuje czwarte miejsce na światowej liście. W tym roku powyżej 82 metrów rzucali tylko Chaussinand, Kochan i Kanadyjczyk Ethan Katzberg.

W Memoriale Borisa Hanzekovica uczestniczyło wielu reprezentantów Polski. Ewa Swoboda zajęła trzecie miejsce w biegu na 100 m, uzyskując trzeci czas w karierze - 10,98. Przegrała tylko z Jamajkami Elaine Thompson-Herah - 10,91 i Brianną Lyston - 10,94.

Anna Wielgosz czasem 2.00,13 była piąta w biegu na 800 m, który zakończył się zwycięstwem Brytyjki Phoebe Gill - 1.59,18. Trzech Polaków startowało w biegu na dwa okrążenia. Bartosz Kitliński był czwarty - 1.45,02, Filip Ostrowski piąty - 1.45,04, a Patryk Sieradzki dziesiąty - 1.45,87. Zwyciężył Francuz Jordan Terrasse - 1.44,77.

Szwajcarka Leonie Huegli wynikiem 61,14 wygrała konkurs rzutu oszczepem. Maria Andrejczyk była ósma - 55,53. Rekordzistka Polski w niedzielę wystartuje w mityngu Diamentowej Ligi w Paryżu.

Jakub Szymański w biegu na 100 m przez płotki uzyskał swój najlepszy czas w sezonie - 13,36 i uplasował się na szóstej pozycji. Wygrał Amerykanin Jamel Britt - 12,98

PAP