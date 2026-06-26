Reprezentant Polski szczerze po meczu z Turcją. "Brakuje nam stabilizacji formy"

Polscy siatkarze pokonali w czwartek Turcję, a dzień wcześniej Belgię.

- Tie-breaki lubimy, jeśli je wygrywamy. W Lidze Narodów liczą się przede wszystkich zwycięstwa, a mniej to, ile punktów się zdobyło. Cieszymy się więc ze zwycięstw, bo tabela jest bardzo ciasna. Jedna wygrana czy przegrana może bardzo zmienić miejsce, które w niej się zajmuje – powiedział siatkarz.

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Przypomniał, że w trakcie pierwszego w tym sezonie turnieju LN z udziałem Polaków - w Chinach - dwa razy nie udało się jego drużynie wygrać pięciosetowego spotkania.

- Widać przestoje w naszej grze, ale najważniejsze, że wygrywamy. Na pewno brakuje nam stabilizacji formy - zaznaczył.

Piątek jest dla polskiej drużyny dniem wolnym od turniejowych spotkań. Libero przyznał, że będzie okazja, aby m.in. się wyspać.

- W planach jest trening, odnowa biologiczna – dodał.

W sobotę biało-czerwoni zagrają z Niemcami, zaś w niedzielę z Argentyną.

PAP