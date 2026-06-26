Nikola Grbić przerwał wywiad Artura Szalpuka! "Co, co, trener, co?"

Siatkówka

Polska wygrała z Turcją 3:2 w meczu turnieju Ligi Narodów siatkarzy w Gliwicach. - Atakujący rywali znów gra szlema i musimy sobie z tym radzić - powiedział w rozmowie z Bożeną Pieczko z Polsatu Sport Artur Szalpuk, przyjmujący reprezentacji Polski, którego wywiad... przerwał na moment trener Nikola Grbić.

Nikola Grbić przerwał wywiad Artura Szalpuka! "Co, co, trener, co?"
fot. FIVB
Nikola Grbić przerwał wywiad z Arturem Szalpukiem

Artur Szalpuk wypowiedział się po meczu z Turcją. 

 

- To jest cenna wygrana dla nas. Super fajne granie, to był ciężki mecz. Atakujący rywali znów gra szlema i musimy sobie z tym radzić, więc cieszy wygrana - powiedział Szalpuk 

 

ZOBACZ TAKŻE: Kłopoty zdrowotne w kadrze siatkarzy. Będzie nagła zmiana?

 

Przyjmujący reprezentacji Polski z humorem odniósł się do pytania o wahania formy drużyny.

 

- Rok temu też były wahnięcia. Fajnie by było, gdybyśmy wygrywali wszystko gładko i bez problemów. Cieszylibyśmy się, ale o czym wtedy rozmawialibyście w tym studiu? Dostarczamy wam materiału, możecie pisać na Twitterze i dużo o tym dyskutować, więc proszę bardzo - powiedział.

 

Chwilę później doszło do zabawnej sytuacji, gdy Szalpukowi wywiad przerwał... trener Nikola Grbić.

 

– Zejście z boiska było decyzją trenera, ochłonąłem przed tie-breakiem – odpowiedział Szalpuk, po czym przerwał mu trener.

 

- Co, co, co trener, co? - wtrącił Grbić.

 

Zobacz także

Znowu tie-break! Ciężka przeprawa polskich siatkarzy w meczu z Turcją

 

– Że dobre zmiany – szybko odpowiedział Artur. Trener się uśmiechnął i pogratulował odpowiedzi Polakowi.

 

– Brawo, bardzo dobra odpowiedź – powiedział. Po odejściu trenera Szalpuk dokończył odpowiedź na pytanie.

 

– Czasami tak bywa, że jak ktoś przytnie, to daje się mu chwilę odpoczynku i wraca do gry. Z reguły to pomaga, więc tym razem też najwyraźniej pomogło – zakończył.

 

Kolejny mecz w Lidze Narodów Polacy zagrają w sobotę 27 czerwca o 17:00 z Niemcami. 

IB, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LN siatkarzy: Polska - Niemcy. Kto wygra?
ARTUR SZALPUKLIGA NARODÓWNIKOLA GRBIĆSIATKÓWKA
ZOBACZ WIĘCEJ
Artur Szalpuk
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Nie żyje Daniel Castellani. "To był bardzo dobry trener i bardzo dobry człowiek"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 