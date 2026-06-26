Nikola Grbić przerwał wywiad Artura Szalpuka! "Co, co, trener, co?"

Artur Szalpuk wypowiedział się po meczu z Turcją.

- To jest cenna wygrana dla nas. Super fajne granie, to był ciężki mecz. Atakujący rywali znów gra szlema i musimy sobie z tym radzić, więc cieszy wygrana - powiedział Szalpuk

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Przyjmujący reprezentacji Polski z humorem odniósł się do pytania o wahania formy drużyny.

- Rok temu też były wahnięcia. Fajnie by było, gdybyśmy wygrywali wszystko gładko i bez problemów. Cieszylibyśmy się, ale o czym wtedy rozmawialibyście w tym studiu? Dostarczamy wam materiału, możecie pisać na Twitterze i dużo o tym dyskutować, więc proszę bardzo - powiedział.

Chwilę później doszło do zabawnej sytuacji, gdy Szalpukowi wywiad przerwał... trener Nikola Grbić.

– Zejście z boiska było decyzją trenera, ochłonąłem przed tie-breakiem – odpowiedział Szalpuk, po czym przerwał mu trener.

- Co, co, co trener, co? - wtrącił Grbić.

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– Że dobre zmiany – szybko odpowiedział Artur. Trener się uśmiechnął i pogratulował odpowiedzi Polakowi.

– Brawo, bardzo dobra odpowiedź – powiedział. Po odejściu trenera Szalpuk dokończył odpowiedź na pytanie.

– Czasami tak bywa, że jak ktoś przytnie, to daje się mu chwilę odpoczynku i wraca do gry. Z reguły to pomaga, więc tym razem też najwyraźniej pomogło – zakończył.

Kolejny mecz w Lidze Narodów Polacy zagrają w sobotę 27 czerwca o 17:00 z Niemcami.

IB, Polsat Sport