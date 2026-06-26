Odszedł wielki trener. Oto największe sukcesy Castellaniego

Zanim Castellani został znakomitym trenerem, grał w siatkówkę na najwyższym poziomie. Grał w argentyńskich, a także włoskich klubach. Z Camst Bologna był o włos od wywalczenia Pucharu CEV w 1988 roku. Dwa lata wcześniej wraz z Kutiba Falconara sięgnął za to po Puchar Challenge.

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Warte odnotowania są także osiągnięcia Argentyńczyka ze swoją reprezentacją. Jako zawodnik Castellani wywalczył między innymi brąz mistrzostw świata 1982, a także igrzysk olimpijskich w 1988 roku w Seulu.

W latach 90-tych rozkwitła kariera trenerska Castellaniego, którą rozpoczął jako szkoleniowiec męskiej reprezentacji Argentyny (1993-1999).

Pierwsze sukcesy szkoleniowe Argentyńczyk odnosił z rodzimym klubem. Prowadzone przez niego Bolivar Volley dwukrotnie triumfowało w lidze argentyńskiej w latach 2003 i 2004. Owocna praca w Argentynie sprawiła, że Castellani trafił do naszego kraju.

W Polsce pracował od 2006 roku, prowadząc do sukcesów na krajowych i zagranicznych parkietach Skrę Bełchatów przez trzy lata. Trzykrotnie wygrał zarówno rozgrywki PlusLigi, jak i Puchar Polski.

Od 2009 do 2010 roku był selekcjonerem reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zdobyli pod jego wodzą pierwsze w historii mistrzostwo Europy - w Turcji w 2009 roku.

- Jestem jeszcze w chmurach. Nie do końca do mnie dociera, co takiego zrobiliśmy. Patrzę na medal, widziałem chłopców na najwyższym stopniu podium, ale ciągle nie mogę w to uwierzyć - mówił krótko po zdobyciu złota.

Po odejściu z naszej kadry pod koniec 2010 roku, w karierze Castellaniego pojawił się pierwszy turecki epizod. Z Fenerbahce dwukrotnie sięgał po mistrzostwo kraju, a do tego dołożył puchar i superpuchar Turcji.

W latach 2012-13 pracował w klubie ZAKSA Kędzierzyn Koźle, która pod jego wodzą wywalczyła krajowy puchar. To był przedostatni polski zespół w CV Castellaniego. Po kilku sezonach wrócił jeszcze do naszej ligi - do Indykpolu AZS Olsztyn (2020-2021).

Ponadto był trenerem m.in. kadry narodowej Finlandii, Sir Safety Perugia, Noliko Maaseik, Olympiakosu Pireus i żeńskiej reprezentacji Argentyny. W swoim dorobku ma trofea wywalczone w Belgii, Grecji czy we Włoszech.

Castellani zmarł 25 czerwca 2026 roku w wieku 65 lat.

psl, Polsat Sport