Ołeksandr Usyk zszokował ogłoszeniem! "Zrzekam się"

„Zrzekam się wszystkich pasów, które obecnie posiadam, oddaję je, ale nie odchodzę ze sportu, bo wciąż mam w planie swój ostatni taniec" - napisał 39-letni pięściarz.

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23 maja w Egipcie pod piramidami w Gizie Usyk był bardzo blisko porażki z Rico Verhoevenem, ikoną kickboxingu i nowicjuszem w boksie. Ostatecznie obronił pasy mistrza świata WBC i WBA w wadze ciężkiej, pokonując przez nokaut w 11. rundzie byłego kickboksera. Holender walczył nadspodziewanie dobrze i napsuł sporo krwi ukraińskiemu pięściarzowi.

Była to pierwsza walka 39-letniego Usyka od lipca 2025, kiedy na londyńskim stadionie Wembley pokonał przez nokaut w piątej rundzie Brytyjczyka Daniela Duboisa i po raz drugi został niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej, będąc posiadaczem pasów: WBA, IBF, WBC oraz WBO, którego kilka miesięcy później się zrzekł.

Usyk posiada obecnie tytuły mistrza świata wagi ciężkiej WBA, WBC i IBF i pozostaje niepokonany w 24 walkach zawodowych. Urodzony na Krymie bokser w ostatnich latach ugruntował swoją pozycję króla wagi ciężkiej, pokonując po dwa razy trzech innych mistrzów Tysona Fury'ego, Anthony'ego Joshuę i Daniela Dubois.

Teraz na Instagramie ogłosił, że oddaje trzy pasy i „udostępnia je, aby czekający mogli boksować”. Dodał, że "to przemyślana decyzja, która - jestem tego pewien - otworzy przede mną nowe możliwości. To nie jest koniec historii. Przed nami dalszy ciąg".

BS, PAP