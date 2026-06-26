Oto rywalki Polek w pierwszej rundzie Wimbledonu! Linette nie mogła trafić gorzej

Tenis

Magda Linette zagra z triumfatorką ostatniego Roland Garros Mirrą Andriejewą w pierwszej rundzie Wimbledonu. Na wymagające rywalki trafiły również Iga Świątek oraz Maja Chwalińska. Oto pary pierwszej rundy Wimbledonu.

Oto rywalki Polek w pierwszej rundzie Wimbledonu! Linette nie mogła trafić gorzej
fot. PAP
Magda Linette zagra z Mirrą Andriejewą

Wimbledon 2026 potrwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbędzie się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie.

 

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W piątek rano odbyło się losowanie drabinki turniejowej. Cztery nasze tenisistki poznały zatem rywalki, z którymi zmierzą się w pierwszej rundzie zmagań. Najtrudniejsze wyzwanie przed Magdą Linette, która zagra z triumfatorką ostatniego Roland Garros Mirrą Andriejewą.

 

Nie można powiedzieć, że łatwiejsze zadanie będą miały pozostałe Polki. Rywalką Mai Chwalińskiej będzie Mananchaya Sawangkaew, Iga Świątek zagra z Taylor Townsend, natomiast Magdalena Fręch zmierzy się z Anna Kalinską.

 

Oto pary polskich zawodniczek w pierwszej rundzie Wimbledonu:

 

Iga Świątek - Taylor Townsend

Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew

Magda Linette - Mirra Andriejewa

Magdalena Fręch - Anna Kalinska

 

Transmisję głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

HP, Polsat Sport
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Wimbledon: Chwalińska vs Mananchaya Sawangkaew. Maja wygra?
IGA ŚWIĄTEKMAJA CHWALIŃSKATENISTURNIEJE ATP I WTAWIMBLEDONWTA
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