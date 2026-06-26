Oto rywalki Polek w pierwszej rundzie Wimbledonu! Linette nie mogła trafić gorzej
Magda Linette zagra z triumfatorką ostatniego Roland Garros Mirrą Andriejewą w pierwszej rundzie Wimbledonu. Na wymagające rywalki trafiły również Iga Świątek oraz Maja Chwalińska. Oto pary pierwszej rundy Wimbledonu.
Wimbledon 2026 potrwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbędzie się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie.
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W piątek rano odbyło się losowanie drabinki turniejowej. Cztery nasze tenisistki poznały zatem rywalki, z którymi zmierzą się w pierwszej rundzie zmagań. Najtrudniejsze wyzwanie przed Magdą Linette, która zagra z triumfatorką ostatniego Roland Garros Mirrą Andriejewą.
Nie można powiedzieć, że łatwiejsze zadanie będą miały pozostałe Polki. Rywalką Mai Chwalińskiej będzie Mananchaya Sawangkaew, Iga Świątek zagra z Taylor Townsend, natomiast Magdalena Fręch zmierzy się z Anna Kalinską.
Oto pary polskich zawodniczek w pierwszej rundzie Wimbledonu:
Iga Świątek - Taylor Townsend
Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew
Magda Linette - Mirra Andriejewa
Magdalena Fręch - Anna Kalinska
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