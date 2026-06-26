Piotr Gruszka wspomina Daniela Castellaniego. "Straciliśmy człowieka, który zawsze chciał pomagać"

Daniel Castellani był selekcjonerem reprezentacji Polski siatkarzy w latach 2009-10. Doprowadził naszą kadrę do pierwszego w historii złotego medalu mistrzostw Europy. Trenerem kadry został po sukcesach z PGE Skrą Bełchatów, z którą wywalczył trzy tytuły mistrza Polski.

Zobacz także: Daniel Castellani nie żyje

– Bardzo dobry trener, tak go wspominam. Nie tylko, jeżeli chodzi o naszą reprezentację, ale również w polskich klubach, w których pracował z sukcesami. Miałem taką przyjemność, gdy jeszcze byłem trenerem w Wieluniu, a on pracował w Bełchatowie, że zgodził się przyjechać do Wielunia na dwa-trzy dni i obserwował, jak ja prowadzę treningi i starał się coś pomóc, poprawić. Było dużo rozmów i dostałem z jego strony dużo pomocy. To nie był tylko wybitny selekcjoner, ale też bardzo dobry człowiek, który służył właśnie pomocą jako trener i jako nauczyciel. Dokładnie wiedział, jak szkolić zawodników, jak poprawiać nie tylko ich mental, ale szczególnie jak poprawiać ich umiejętności i technikę. To był w tamtych latach, jeżeli chodzi o Polskę, bardzo mocny trener i będzie u nas wspominany – powiedział Damian Dacewicz.

– Pracowałem z Danielem w klubie z Bełchatowa i w reprezentacji. Oczywiście sukcesy tak, ale te sukcesy to tylko historia siatkówki. Straciliśmy człowieka, który zawsze był chętny pomagać. Pomagał nie tylko w siatkówce, miałem taką sytuację, gdy mi pomógł w prywatnych sprawach w Argentynie, nie oczekując nic ode mnie. Bardzo mi przykro i ściskam całą rodzinę, bo to naprawdę duża strata i niespodziewana informacja dla mnie. Ciężko mi teraz cokolwiek opowiedzieć, ale to bardzo boli – przyznał Piotr Gruszka, MVP pamiętnych mistrzostw Europy 2009.

– To była taka postać, która miała już duże nazwisko, przyjeżdżając do Bełchatowa, ale też inne podejście do człowieka, do zawodnika. siatkarzy. Pamiętam mój debiut trenerski przeciwko ZAKSIE, którą prowadził Castellani, mój pierwszy mecz. Przeciwko takiemu trenerowi debiutowałem. Miałem wiele takich sytuacji, w których nie wiedziałem, co zrobić i pytałem "Daniel, jak ty to robisz?" Za każdym razem było: "Kuba, spróbuj tak, spróbuj tak". Przecież rywalizowaliśmy, a zawsze był otwarty, zawsze mówił: "jeśli chcesz się czegoś się dowiedzieć, wal śmiało" – dodał Jakub Bednaruk.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RM, Polsat Sport