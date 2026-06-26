Gruszka zabrał głos po śmierci Castellaniego. "To był wspaniały człowiek"

Zmarł były selekcjoner reprezentacji Polski Daniel Castellani. Miał 65 lat. Nie ma wątpliwości, że największym sukcesem w jego karierze trenerskiej było mistrzostwo Europy wywalczone z polską kadrą w 2009 roku.

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Jednym z kluczowych zawodników tamtej kadry był Piotr Gruszka. 49-latek zareagował na śmierć byłego szkoleniowca.

- Tylko dobre wspomnienia - rozpoczął. - I to nie mówię tego poprzez kwestie wyników, które osiągaliśmy, bo wyniki są efektem pracy. A praca, którą Daniel wykonał z nami, była fantastyczna - przekazał w rozmowie z Polsatem Sport.

- Dla niego przede wszystkim liczył się człowiek. Jego interesowało nasze życie prywatne - czy mamy żony, dziewczyny, dzieci, jak żyjemy, gdzie mieszkamy. Wiedział, że to jest bardzo ważne, żeby później przełożyć to na grę na boisku - tłumaczył.

Gruszka wyznał, że łączyła go bliska relacja z Argentyńczykiem.

- To bardzo przykra informacja, bo bardzo lubiliśmy się z Danielem. Nasza współpraca była naprawdę dobra. Znaliśmy swoje rodziny, mieliśmy kontakt, nawet kiedy wyjechał z Polski. W wielu sytuacjach prywatnych pomagaliśmy sobie wzajemnie. On mnie w Argentynie, ja jemu tu na miejscu, jak trzeba było. Duża strata. To był wspaniały człowiek - oznajmił.

Na koniec wrócił pamięcią do kadry, która w 2009 roku sięgnęła po tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu.

- Jedno słowo, które było kluczowe, to było zaufanie. Pamiętam pierwsze spotkanie z Francją, w którym w połowie seta zszedłem z boiska, bo źle zacząłem. Następnego dnia padło pytanie, czy wyjdę w podstawowym składzie. Powiedział mi: Piotrek, wiem, jak pracowałeś, jak trenowałeś, więc to zaufanie dostajesz ode mnie. To było kluczowe - podsumował.

HP, Polsat Sport