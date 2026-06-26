Podział punktów w ostatnim meczu! Japonia ze Szwecją na remis

Piłka nożna

Japonia i Szwecja podzieliły się punktami w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata. W Dallas padł wynik 1:1, a bramki zdobyli odpowiednio Daizen Maeda i Anthony Elanga.

Piłkarze Japonii w niebieskich strojach i Szwecji w żółtych rywalizują na boisku, jeden z zawodników Szwecji leży na ziemi.
fot. PAP/EPA
Daizen Maeda (Japonia) i Yasin Ayari (Szwecja)

Japonia i Szwecja mierzyły się ze sobą w meczu ostatniej kolejki grupy B mistrzostw świata. Początkowe fragmenty rywalizacji nie porywały. Oba zespoły grały zachowawczo.

 

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Dopiero w samej końcówce pierwszej połowy pierwszą groźniejszą akcję stworzyli piłkarze z Azji. Z 16. metra uderzał Keito Nakamura, ale jego próbę powstrzymał Jacob Widell Zetterstrom.

 

Dużo emocji zawodnicy dostarczyli na początku drugiej części zmagań. W 56. minucie wynik otworzył Daizen Maeda, któremu asystował Ritsu Doan.

 

Szwedzi zdołali jednak szybko odpowiedzieć. Sześć minut później bowiem podanie Viktora Gyokeresa na gola zamienił Anthony Elanga, wyrównując na 1:1.

 

Do końca spotkania nie padła już żadna bramka. Zespoły podzieliły się tym samym punktami.

 

W tabeli Japonia utrzymała drugą lokatę z dorobkiem pięciu "oczek". Szwedzi - z czterema - uplasowali się na trzeciej pozycji.

 

Japonia - Szwecja 1:1 (0:0)

 

Bramki: Daizen Maeda 56 - Anthony Elanga 62.

 

Japonia: Zion Suzuki - Ayumu Seko (75. Tsuyoshi Watanabe), Ko Itakura (39. Shogo Taniguchi), Hiroki Ito - Yukinari Sugawara, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Keito Nakamura (75. Yuto Nagatomo)- Ritsu Doan (67. Junya Ito), Daizen Maeda - Ayase Ueda (66. Koki Ogawa). Trener: Hajime Moriyasu.

 

Szwecja: Jacob Widell Zetterstrom - Gustaf Lagerbielke, Isak Hien (37. Lucas Bergvall), Gabriel Gudmundsson (88. Benjamin Nygren) - Alexander Bernhardsson (75. Daniel Svensson), Victor Lindelof (87. Carl Starfelt), Yasin Ayari, Elliot Stroud (75. Ken Sema) - Anthony Elanga, Viktor Gyokeres, Alexander Isak. Trener: Graham Potter.

 

Żółte kartki: Shogo Taniguchi - Viktor Gyokeres.

 

Sędzia: Ivan Barton (Salwador).

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