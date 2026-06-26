Polskie kluby poznały rywali w fazie grupowej LM piłkarzy ręcznych
Industria Kielce oraz Orlen Wisła Płock poznały rywali w fazie grupowej Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych 2026/2027. Losowanie grup odbyło się w Wiedniu. Inaugurację sezonu Champions League zaplanowano na 9 i 10 września. Transmisje na sportowych antenach Polsatu.
Industria Kielce trafiła do grupy F, w której zmierzy się z niemieckim Magdeburgiem, norweskim Kolstad oraz szwajcarskim klubem HC Kriens-Luzern.
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Orlen Wisła Płock w nowym sezonie Ligi Mistrzów zagra w grupie B. Jej rywalami będą francuskie Nantes, niemieckie Melsungen, a także HC Vardar z Macedonii Północnej.
Sezon 2026/2027 będzie pierwszym rozgrywanym w nowym formacie Ligi Mistrzów. Liczba uczestników została zwiększona z 16 do 24 drużyn, które zostały podzielone na sześć grup liczących po cztery zespoły. Z każdej z grup do kolejnej rundy rozgrywek awansują dwie najlepsze ekipy.
To także początek nowej ery dla kibiców w Polsce – od sezonu 2026/2027 prawa do transmisji meczów Ligi Mistrzów kobiet i mężczyzn posiada Telewizja Polsat, dzięki czemu najważniejsze klubowe rozgrywki piłki ręcznej będą dostępne na naszych antenach.
Industria Kielce wywalczyła prawo gry w Lidze Mistrzów dzięki zdobyciu tytułu mistrza Polski w sezonie 2025/2026 ORLEN Superligi. Klub zapewnił sobie udział w rozgrywkach na podstawie przysługującego Polsce stałego miejsca w elitarnych rozgrywkach EHF, przyznawanego mistrzowi kraju.
Drugim przedstawicielem ORLEN Superligi w rozgrywkach Ligi Mistrzów w sezonie 2026/2027 będzie Orlen Wisła Płock. Wicemistrzowie Polski mieli zagwarantowany udział w Lidze Europejskiej, jednak złożyli wniosek o przyznanie "dzikiej karty" do Ligi Mistrzów. Komitet Wykonawczy EHF pozytywnie rozpatrzył aplikację płockiego klubu, dzięki czemu Orlen Wisła dołączyła do grona uczestników najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie.
Grupa A
Veszprem
Fuchse Berlin
FC Porto
Partizan Belgrad
Grupa B
HBC Nantes
MT Melsungen
Orlen Wisła Płock
HC Vardar
Grupa C
Aalborg
Paris Saint-Germain
HC Zagrzeb
Celje
Grupa D
Sporting CP
Pick Szeged
GOG
Kristianstad
Grupa E
FC Barcelona
Montpellier
Dinamo Bukareszt
Aarhus
Grupa F
SC Magdeburg
Industria Kielce
Kolstad
HC Kriens-LuzernPrzejdź na Polsatsport.pl