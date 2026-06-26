Industria Kielce trafiła do grupy F, w której zmierzy się z niemieckim Magdeburgiem, norweskim Kolstad oraz szwajcarskim klubem HC Kriens-Luzern.

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Orlen Wisła Płock w nowym sezonie Ligi Mistrzów zagra w grupie B. Jej rywalami będą francuskie Nantes, niemieckie Melsungen, a także HC Vardar z Macedonii Północnej.

Sezon 2026/2027 będzie pierwszym rozgrywanym w nowym formacie Ligi Mistrzów. Liczba uczestników została zwiększona z 16 do 24 drużyn, które zostały podzielone na sześć grup liczących po cztery zespoły. Z każdej z grup do kolejnej rundy rozgrywek awansują dwie najlepsze ekipy.

To także początek nowej ery dla kibiców w Polsce – od sezonu 2026/2027 prawa do transmisji meczów Ligi Mistrzów kobiet i mężczyzn posiada Telewizja Polsat, dzięki czemu najważniejsze klubowe rozgrywki piłki ręcznej będą dostępne na naszych antenach.

Industria Kielce wywalczyła prawo gry w Lidze Mistrzów dzięki zdobyciu tytułu mistrza Polski w sezonie 2025/2026 ORLEN Superligi. Klub zapewnił sobie udział w rozgrywkach na podstawie przysługującego Polsce stałego miejsca w elitarnych rozgrywkach EHF, przyznawanego mistrzowi kraju.

Drugim przedstawicielem ORLEN Superligi w rozgrywkach Ligi Mistrzów w sezonie 2026/2027 będzie Orlen Wisła Płock. Wicemistrzowie Polski mieli zagwarantowany udział w Lidze Europejskiej, jednak złożyli wniosek o przyznanie "dzikiej karty" do Ligi Mistrzów. Komitet Wykonawczy EHF pozytywnie rozpatrzył aplikację płockiego klubu, dzięki czemu Orlen Wisła dołączyła do grona uczestników najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie.

Grupa A

Veszprem

Fuchse Berlin

FC Porto

Partizan Belgrad

Grupa B

HBC Nantes

MT Melsungen

Orlen Wisła Płock

HC Vardar

Grupa C

Aalborg

Paris Saint-Germain

HC Zagrzeb

Celje

Grupa D

Sporting CP

Pick Szeged

GOG

Kristianstad

Grupa E

FC Barcelona

Montpellier

Dinamo Bukareszt

Aarhus

Grupa F

SC Magdeburg

Industria Kielce

Kolstad

HC Kriens-Luzern

psl, Polsat Sport