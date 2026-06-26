Porażka Niemców na zakończenie fazy grupowej! Nie dali rady

Ekwador mocno rozczarował w dwóch pierwszych spotkaniach. Mimo imponujących nazwisk w składzie, przegrał z Wybrzeżem Kości Słoniowej i jedynie zremisował z Curacao. Z kolei Niemcy zanotowali dwa przekonujące zwycięstwa. W pierwszym meczu wygrali aż 7:1, pokonując zespół Dicka Advocaata.

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Początek czwartkowego meczu należał do piłkarzy Juliana Nagelsmanna. Już w 2. minucie do bramki trafił Leroy Sane, który bezlitośnie wykorzystał podanie Wirtza i pokonał Galindeza.

Ekwadorczycy potrzebowali zaledwie siedmiu minut, by doprowadzić do remisu. Zbyt dużo miejsca przed polem karnym miał Angulo, który mocnym strzałem nie dał Neuerowi żadnych szans.

Potem mecz się wyrównał. Obie drużyny szukały możliwości, jak zagrozić bramce rywala. Częściej przy piłce utrzymywali się Niemcy, którzy w pierwszej połowie mieli 62 proc. posiadania piłki. Do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Na początku drugiej połowy sędzia Tori Penso podyktowała rzut karny po faulu na Havertzie. Po konsultacji z systemem VAR decyzja została jednak odwołana.

Bardzo dobrze w zespole Ekwadoru spisywali się Caicedo oraz były piłkarz Śląska Wrocław i Rakowa Częstochowa John Yeboah. 26-latek chętnie wchodził w pojedynki i robił, co mógł, by zbliżyć się do bramki Niemców.

W 62. minucie Valencia potężnie uderzył zza pola karnego, ale świetną interwencją popisał się Neuer. Niedługo potem Ekwadorczycy znów stanęli przed kapitalną szansą. Nieporozumienie niemieckiego bramkarza z jednym z obrońców nie zostało jednak wykorzystane.

Po chwili Sane wyszedł sam na sam z Galindezem, ale uderzył źle i bramkarz łatwo złapał piłkę.

Ekwador dopiął swego po rzucie rożnym. Obrona Niemców została obnażona, Rodriguez zbił futbolówkę głową, a Neuera uprzedził Plata i zdobył bramkę.

Końcówka była wyjątkowo emocjonująca. Mimo to żadna z drużyn nie potrafiła już zdobyć bramki. Ostatecznie Ekwador wygrał 2:1. Ten rezultat zapewnił obu zespołom awans do fazy pucharowej.

Ekwador - Niemcy 2:1 (1:1)

Bramki: Angulo (9'), Plata (77') - Sane (2')

Ekwador: Galindez - Franco (64' Preciado), Ordonez, Pacho, Hincapie (64' Estupinan) - Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo - Plata, Valencia (64' Rodriguez)

Niemcy: Neuer - Kimmich (60' Thiaw), Tah, Rudiger, Raum - Nmecha (64' Beier), Pavlovic (46' Stiller), Musiala - Wirtz (73' Gross), Havertz (60' Undav), Sane

Żółte kartki: Hincapie, Franco - Pavlovic

HP, Polsat Sport